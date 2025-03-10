Yayınlanma: 10.03.2025 - 12:51

Güncelleme: 10.03.2025 - 12:53

X uygulamasında kullanıcılar, bağlantı sorunlarının yanı sıra gönderi paylaşma, bildirim alma ve direkt mesaj özelliklerinde de problemler yaşadıklarını belirtiyor. Peki, X (Twitter) neden açılmıyor? 10 Mart X (Twitter) çöktü mü?

X (TWİTTER)ÇÖKTÜ MÜ 10 MART?

16 Ocak itibarıyla Twitter kullanıcıları, platformda erişim sorunları yaşandığını bildiriyor. Popüler mikroblog platformunda, özellikle uygulama ve masaüstü versiyonlarında kullanıcıların zaman tünelini yenileyemediği ve gönderi paylaşma işlemlerinde zorluk çektiği belirtiliyor. Kullanıcı raporlarına göre, sorunun global bir kesinti mi yoksa bölgesel bir aksaklık mı olduğu henüz netleşmedi. Twitter’dan resmi bir açıklama gelmezken, kesintilerin kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor.

TWİTTER'DA SORUN MU VAR, NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter’da kullanıcıların uygulamaya erişim sağlamada yaşadığı sorunlar, 16 Ocak günü dikkat çekti. Kullanıcı raporlarına göre, hem uygulama hem de web sürümünde tweet yüklenemiyor, zaman tüneli güncellenemiyor ve çeşitli hatalar alınıyor. Sorunun kaynağına dair resmi bir açıklama yapılmadı, ancak grafiklerdeki yoğunluk, platformda geçici bir aksaklık yaşandığını işaret ediyor.