Y kuşağının sessiz çığlığı: Tükenmişlikte zirve onların!

Yeni yayımlanan bir rapor, tükenmişlik sendromunun tüm yaş gruplarını etkilediğini ancak en çok 1981-1996 doğumlu milenyum kuşağını vurduğunu ortaya koydu. Halk arasında “Y kuşağı”, uzmanlarca ise “sandviç kuşağı” olarak anılan bu grup, hem çocuklarına hem yaşlanan ebeveynlerine bakım sağlarken yoğun iş hayatı ve ekonomik stres altında eziliyor.

Deloitte'un 23.000'den fazla Z kuşağı ve milenyum kuşağından bireyleri kapsayan ve 14. kez gerçekleştirilen küresel araştırmasına göre milenyum kuşağının %66’sı orta veya yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadığını bildiriyor. Bu oran X kuşağında %60, Z kuşağında %56, baby boomer’larda ise %39 olarak ölçüldü.

EKONOMİK KISKACIN ORTASINDA BİR NESİL

Milenyum kuşağı; ekonomik belirsizlik, artan yaşam maliyetleri, jeopolitik krizler ve dijital dünyaya sürekli bağlı kalma baskısıyla mücadele ediyor. İş-özel yaşam dengesini kurmakta zorlanan bu kuşak için mevcut sosyal destek mekanizmaları yetersiz kalıyor.

BAKIM YÜKÜ TÜKENMİŞLİĞİ KÖRÜKLÜYOR

“Sandviç kuşağı” olarak tanımlanan milenyumlar, aynı anda hem çocuklarına hem de yaşlanan ebeveynlerine destek olmak zorunda. Araştırmalara göre bu yük, çalışanların yaşam kalitesini düşürürken iş yerlerinde devamsızlık ve verimlilik kaybına neden oluyor.

İŞVERENLERE ÇAĞRI: SAĞLIKLI İŞ MODELLERİ ŞART

Raporda, işverenlerin bu krizi görmezden gelmemesi gerektiği vurgulanıyor. Hibrit çalışma düzenleri, öz bakım programları, ücretli izin haklarının artırılması gibi uygulamalar çalışan refahını destekleyebilir. Uzmanlar, zihinsel sağlığı önceleyen bir iş kültürünün hem çalışan hem işveren için kazanç olacağında hemfikir.

MİLENYUM KUŞAĞI KİMDİR?

1981-1996 yılları arasında doğanları kapsayan milenyum kuşağı, 2025 itibarıyla 29-44 yaş aralığındadır. Dijital dönüşüm, küreselleşme ve yüksek eğitim oranı bu nesli şekillendirmiştir. Ancak bugün geldiğimiz noktada, bu kuşak hem evde hem işte en çok sorumluluk taşıyan grup olarak öne çıkıyor.