'Yaban Çiçekleri' dizisinden hayranlarını üzen haber: Final yapıyor!

Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:37

Güncelleme: 04.04.2024 - 11:37

Atv’nin pazartesi akşamları seyirci ile buluşan yeni dizisi 'Yaban Çiçekleri' dizisi ekrana veda ediyor. O3 Medya imzalı, Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’yı buluşturan dizinin 3'üncü bölümünde final yapmasına karar verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayvalık’ta çekilen dizinin ikinci bölümü Tüm Seyirciler’de 1.57 reytingle 27'nci, AB’de 0.60 reytingle 44'üncü ve ABC1’de ise 1.25 reytingle 30'uncu olunca dizinin daha fazla devam etmemesi konusunda hem kanal hem de yapım şirketi fikir birliğine vardı.

Yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu dizi, aşkları çocukken başlayan ama yarım kalan Kılıç ve Ela'nın yeniden karşılaşmasını konu alıyor.