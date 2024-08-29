Yayınlanma: 29.08.2024 - 17:28

Güncelleme: 29.08.2024 - 17:28

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mersin Mut Şefliği ekipleri, sahadaki koruma çalışmaları sırasında jandarma eşliğinde durdurdukları cipin bagajında parçalanmış yaban keçisi buldu. Bunun üzerine çevreyi inceleyen ekipler, avlanmış bir yaban keçisi daha tespit etti. Ekipler, 2 şüpheliye ceza kesti. Peki, Yaban keçisi avlama cezası ne kadar? Yaban keçisi Türkiye'de nerede yaşar?

YABAN KEÇİSİ CEZASI NE KADAR?

Mersin Mut ilçesi sınırlarında av koruma kontrol çalışması yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü Mut Şefliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Savcılık izni ile jandarma eşliğinde araçta arama yapıldı. Aracın bagaj kısmında koruma altında olan bir yaban keçisinin avlanıp, parçalandığı tespit edildi. Çevrede araştırma yapan ekipler, yeni avlanmış bir yaban keçisi daha buldu. Yaban keçilerini avlayan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere 1 milyon 315 bin TL ceza kesilirken, haklarında soruşturma başlatıldı.

YABAN KEÇİSİ NESLİ TÜKENİYOR MU?

Yaban keçisi, Avrupa, Anadolu, Orta Doğu ve Orta Asya'da yaşayan keçi türüdür. Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türlerin sıralandığı Neredeyse tehdit altında kategorisindedir.