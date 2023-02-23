Yağ lekesi nasıl çıkar? Bu yöntem yağ lekesinin kökünü kazıyor!

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 17:42

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 17:43

Günlük hayatımızda yaygın olarak başımıza gelen olaylardan biri de aniden oluşan lekelerdir. Lekeleri çıkarmak başlı başına bir problemdir. Ancak birkaç ana kurala dikkat ederseniz lekenin kolay çıkarılacağını göreceksiniz. Leke çıkarmada en önemli bilgi lekenin ne cins ve zorlukta olduğunu bilmektir. Bir de lekeye mümkün oldukça hızlı şekilde müdahale etmek gerektiği unutulmamalı. Yağ lekesi de halk arasından en zor çıkarılan leke olarak bilinir. Peki yağ lekesi nasıl çıkar? Yağ lekesini çıkarmanın en kolay yolu nedir?

YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Taze lekelerde her iki taraftan talk pudrası serpilir. Leke pudra ile kaplanır. Temiz bir kumaş arasına konduktan sonra üstünden orta sıcaklıkta ütü geçirilir. Gerekirse yeniden pudra serpilerek aynı işlem tekrarlanır.

MADENİ YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Madeni yağları temizlemek için ise lekenin üstüne gliserin sürdükten sonra bol sabunla yıkanmalı. Yıkanmayan kumaşlara ise gliserin sürdükten sonra, gliserin kurutma kâğıdına emdirilmeli. Sürülen gliserin tamamen emilinceye kadar kurutma kâğıtlarını değiştirin.

KIZARTMA YAĞI NASIL ÇIKAR?

Sıçrayan yağlar: Kızartma yaparken ne kadar dikkat etsek de tamamen engelleyemeyiz. Bunları temizlemek için en etkili temizleyici ispirtodur.

ZEYTİN YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Zeytinyağı lekesini elbiseden çıkartmak için sakın su ya da kolonya kullanmayın. Hemen bir lokma ekmek içini yuvarlayıp lekenin üstünde gezdirin. Çıkacaktır.