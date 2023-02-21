Mercek bulutu nedir? Mercek bulutu nasıl oluşur?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 14:17

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 14:17

Geçtiğimiz ay Bursa'da görülen mercek bulutu, şimdi de Niğde ve Van semalarında görüldü. Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken eline cep telefonunu alan yurttaşlar bu anları kaydetti. Niğde'nin ise Bulut, Çiftlik ve Altunhisar ilçeleri, Karakapı, Divarlı beldeleri ile Kayırlı köyü çevresinde mercek bulutu görüldü. Mercek bulutunun ne olduğu ve nasıl oluştuğu araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

MERCEK BULUTU NEDİR?

Merceksi bulutlar, çoğunlukla troposferde, tipik olarak rüzgar yönüne paralel hizada oluşan sabit bulutlardır. Genellikle bir mercek veya fincan tabağı ile karşılaştırılabilirler. Alt stratosferde oluşan sedefli bulutlar bazen merceksi şekillere sahiptir.

MERCEK BULUTU NASIL OLUŞUR?

Güçlü hava akımları bir engelle, örneğin bir dağ ya da sıradağ ile karşılaştığında yükselir ve engeli aştıktan sonra dalgalara benzer bir yol izler. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur.

MERCEK BULUTU DEPREMIN HABERCİSİ Mİ?

Mercek bulutunun depremle bir ilgisinin olmamasıyla birlikte, genelde havalarda bir değişiklik olmayacağını ve havaların güneşli geçeceğini gösterir.