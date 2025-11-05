Yağ ve kir lekelerinden hızlıca kurtulmanın çözümü: Fırın temizliğinde en etkili 4 doğal yöntem

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.11.2025 18:32:00
Haber Merkezi
Fırın temizliği göz korkutsa da evinizde bulunan birkaç doğal malzeme ile derinlemesine temizlik yapmak mümkündür. Peki, yağ ve kir lekelerinden hızlıca kurtulmanızı sağlayan çözümler nelerdir? İşte, fırın temizliğinde en etkili 4 doğal yöntem...

Yemek ve tatlı kokularının karıştığı, zamanla yağ ve kir tabakalarının oluştuğu fırınlar mutfağın en çok kirlenen bölümlerindendir. Ancak kimyasal kokulara maruz kalmadan da pırıl pırıl bir fırına sahip olabilirsiniz. Evde bulunan doğal malzemelerle yapılan temizlik, hem çevre dostudur hem de gıdalarla temas açısından son derece güvenlidir. Peki, doğal fırın temizliği nasıl yapılır? İşte etkili, pratik ve bütçe dostu yöntemler...

Image

FIRIN TEMİZLİĞİNDE EN ETKİLİ 4 DOĞAL YÖNTEM

1. Karbonat ve sirke mucizesi

 

Malzemeler:

 

  • 3 yemek kaşığı karbonat
  •  
  • Yarım su bardağı sirke
  •  
  • Ilık su

 

Uygulama:

 

  • Bir kabın içinde karbonatı az miktarda su ile macun kıvamına getirin.
  •  
  • Karışımı fırının iç yüzeyine özellikle kirli bölgelere sürün.
  •  
  • Birkaç saat (tercihen gece boyunca) bekletin.
  •  
  • Sprey şişesiyle sirke sıkarak yüzeye püskürtün. Köpürme başladığında nemli bir bezle silin.

 

İpucu:

Fırının cam kapağı için de aynı yöntemi uygulayabilirsiniz. Karbonat camdaki yağları da kolayca söker.

Image

 

2. Limon buharı ile yağ çözme

 

Malzemeler:

 

  • 2 adet limon
  •  
  • 1 su bardağı su

 

Uygulama:

 

  • Limonları ikiye bölüp su dolu ısıya dayanıklı bir kaba koyun.
  •  
  • Fırını 100°C’de 20 dakika kadar çalıştırın.
  •  
  • Limon buharı, yağ ve kirleri yumuşatacaktır.
  •  
  • Fırın soğuduktan sonra iç yüzeyleri nemli bir bezle silin.

 

Avantajı:

Hem doğal bir temizlik sağlar hem de kötü kokuları giderir.

Image

 

3. Karbonat + tuz karışımı ile derin temizlik

 

Malzemeler:

 

  • 2 yemek kaşığı karbonat
  •  
  • 2 yemek kaşığı tuz
  •  
  • 1 yemek kaşığı su

 

Uygulama:

 

  • Malzemeleri karıştırarak yoğun bir macun elde edin.
  •  
  • Fırın içindeki inatçı lekelerin üzerine sürün.
  •  
  • 30 dakika beklettikten sonra süngerle ovalayıp temiz suyla durulayın.

 

Ekstra etki:

Tuz, yüzeydeki yağı emerken karbonat lekeleri çözer.

Image

 

4. Doğal parlatıcı: Elma sirkesi ve maden suyu

 

Malzemeler:

 

  • 1/2 su bardağı elma sirkesi
  •  
  • 1/2 su bardağı maden suyu

 

Uygulama:

 

  • Malzemeleri karıştırıp sprey şişesine alın.
  •  
  • Fırın kapağı camına sıkın ve mikrofiber bezle silin.
  •  
  • Kurulama sonrası camın parladığını fark edeceksiniz.
