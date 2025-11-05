Yağ ve kir lekelerinden hızlıca kurtulmanın çözümü: Fırın temizliğinde en etkili 4 doğal yöntem

Yemek ve tatlı kokularının karıştığı, zamanla yağ ve kir tabakalarının oluştuğu fırınlar mutfağın en çok kirlenen bölümlerindendir. Ancak kimyasal kokulara maruz kalmadan da pırıl pırıl bir fırına sahip olabilirsiniz. Evde bulunan doğal malzemelerle yapılan temizlik, hem çevre dostudur hem de gıdalarla temas açısından son derece güvenlidir. Peki, doğal fırın temizliği nasıl yapılır? İşte etkili, pratik ve bütçe dostu yöntemler...

FIRIN TEMİZLİĞİNDE EN ETKİLİ 4 DOĞAL YÖNTEM

1. Karbonat ve sirke mucizesi

Malzemeler:

3 yemek ka şığı karbonat



Yarım su bardağı sirke



Ilık su

Uygulama:

Bir kabın i çinde karbonat ı az miktarda su ile macun kıvamına getirin.



Karışımı fırının i ç yüzeyine özellikle kirli bölgelere s ürün.



Birkaç saat (tercihen gece boyunca) bekletin.



Sprey şişesiyle sirke sıkarak y üzeye püskürtün. Köpürme ba şladığında nemli bir bezle silin.

İpucu:

Fırının cam kapağı için de aynı yöntemi uygulayabilirsiniz. Karbonat camdaki yağları da kolayca söker.

2. Limo n buharı ile yağ çözme

Malzemeler:

2 adet limon



1 su barda ğı su

Uygulama:

Limonları ikiye b ölüp su dolu ısıya dayanıklı bir kaba koyun.



Fırını 100 °C’de 20 dakika kadar çal ıştırın.



Limon buharı, yağ ve kirleri yumuşatacaktır.



Fırın soğuduktan sonra i ç yüzeyleri nemli bir bezle silin.

Avantajı:

Hem doğal bir temizlik sağlar hem de kötü kokuları giderir.

3. Karbonat + tuz karışımı ile derin temizlik

Malzemeler:

2 yemek kaşığı karbonat



2 yemek kaşığı tuz



1 yemek kaşığı su

Uygulama:

Malzemeleri karıştırarak yoğun bir macun elde edin.



Fırın i çindeki inatç ı lekelerin üzerine sürün.



30 dakika beklettikten sonra süngerle ovalay ıp temiz suyla durulayın.

Ekstra etki:

Tuz, yüzeydeki yağı emerken karbonat lekeleri çözer.

4. Do ğal parlatıcı: Elma sirkesi ve maden suyu

Malzemeler:

1/2 su bardağı elma sirkesi



1/2 su bardağı maden suyu

Uygulama: