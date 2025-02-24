Yayınlanma: 24.02.2025 - 17:16

Güncelleme: 24.02.2025 - 17:16

"Hattatların Reisi" olarak kabul edilen Hasan Çelebi hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Çelebi'nin hayatı sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Hasan Çelebi kimdir? Hattat Hasan Çelebi neden öldü? Hasan Çelebi nereli?

HASAN ÇELEBİ KİMDİR?

Hasan Çelebi, 1937 yılında Oltu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Babası Tahsin Efendi, annesi Sâkine Hanım'dır. Okumayı kendi gayreti ile öğrendi. Dayısı Yusuf Altaş'tan Kur'an öğrendi. Hat sanatına ilgisi, köylerindeki caminin yazılarına ilgi duyması ve onları taklit etmesiyle başladı. 1954 yılında İstanbul'a giderek Üçbaş ve Çinili medreselerinde Arapça ve din dersleri aldı. 1956'dan itibaren Üsküdar'da müezzinlik ve imamlık yaptı. 1960 İhtilali'nden sonra İstanbul'dan ayrılarak, müezzinlik yapmak üzere Artvin'in Yusufeli ilçesine gitti. 1963 yılında İstanbul'a döndü ve 1987 yılında emekli oluncaya kadar imamlık yaptı.

HASAN ÇELEBİ'NİN HATTATLIK KARİYERİ

İstanbul'a dönüşünden sonra hattat Halim Özyazıcı'dan dört ay ders alan Hasan Çelebi, 1964'te Hamid Aytaç'ın öğrencisi oldu ve beraberlikleri Hamid Bey'in ölümüne kadar 18 yıl devam etti. 1975 yılında Hamit Bey'den sülüs ve nesih, icazeti adlı. Bunun yanı sıra 1981 yılın Kemal Batanay'dan ta'lik ve rik'a icazetini aldı. Sanatçı, 1960 sonunda Atik Ali Paşa Camii'nin cümle kapısındaki Mustafa Rakım Efendi'nin bir yazısını ıslah etmiş, 1974 yılında Sultanahmet Camii'nin tamiratı sırasında yan kubbe yazılarıyla köşe pandantiflerdeki Esmâ-ül Hüsnâ'ları düzeltmiştir. 1981 yılında İslam Konferansı Teşkilatı'nın yazılarını yazmak için Cidde'de görevlendirildi. 1976 yılından beri hat dersleri vermekte olan Hasan Çelebi, elliden fazla hat sanatçısı yetiştirmiştir.

HASAN ÇELEBİ NEDEN ÖLDÜ?

"Hattatların Reisi" kabul edilen, dünyanın birçok camisinde imzası bulunan hattat Hasan Çelebi, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Çelebi, 88 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.