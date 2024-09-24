Yağlarınızı cayır cayır yakacak tarif! Hızlı kilo vermeyi sağlayan doğal mucize: 3 tane koymak yetiyor!
Kilo vermek için özel olarak çabalayan kişiler, yağ yakmalarını kolaylaştırmak için doğal besinleri araştırırken, nasıl rahat kilo vereceklerini merak ediyor. İşte, Yağlarınızı cayır cayır yakacak tarif!
Manganez, magnezyum ve K vitamini açısından oldukça zengin olan bu doğal besin kilo vermek isteyenlerin yardımına yetişiyor. İşte, Yağlarınızı cayır cayır yakacak tarif!
KABAĞIN FAYDALARI
Düşük Kalori: Kabak, düşük kalorili bir sebze olduğu için diyetlerde tercih edilen bir besindir.
Yüksek Su İçeriği: Yüksek su oranı sayesinde vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur.
Lif Kaynağı: Kabak, sindirimi destekleyen ve bağırsak sağlığını iyileştiren lif açısından zengindir.
Vitamin Deposu: A, B6, C ve K vitaminleri bakımından zengin olup bağışıklık sistemini güçlendirir.
Antioksidanlar: İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücutta serbest radikallere karşı koruma sağlar.
Kalp Sağlığı: Potasyum ve magnezyum gibi minerallerle kan basıncını dengeleyip kalp sağlığını destekler.
Göz Sağlığı: A vitamini ve beta-karoten içeriğiyle göz sağlığını korumaya yardımcı olur.
Kemik Sağlığı: K vitamini ve kalsiyum içeriği kemikleri güçlendirir.
Kan Şekeri Kontrolü: Düşük glisemik indeksli bir sebze olduğundan kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur.
Cilt Sağlığı: Vitamin ve minerallerle cilt hücrelerini yenileyip sağlıklı bir cilt sağlar.
YOĞURTLU KABAK SALATASI NASIL YAPILIR?
Malzemeler
- 3 adet kabak
- 1 kutu mısır
- Yarım çay bardağı kırılmış ceviz (isteğe bağlı)
- Yarım demet dereotu
- 1,5 su bardağı yoğurt
- 2 diş ezilmiş sarımsak
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
Üzeri için:
- Zeytinyağı
- 1 çay kaşığı pul biber
Yapılış
- Kabakları yıkayıp uçlarını kesin. Kabakları rendeleyin veya ince dilimler halinde doğrayın.
- Geniş bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve kabakları orta ateşte 5-7 dakika kadar soteleyin. Kabaklar yumuşadıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.
- Bir kasede süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsakları, limon suyunu, tuzu ve karabiberi karıştırın.
- Soğuyan kabakları yoğurtlu karışımla birleştirin ve iyice karıştırın.
- Karışımı bir servis tabağına alın ve üzerine ince doğranmış dereotu serpin. Arzuya göre zeytinyağı da gezdirebilirsiniz.
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