Yağlarınızı cayır cayır yakacak tarif! Hızlı kilo vermeyi sağlayan doğal mucize: 3 tane koymak yetiyor!

Yayınlanma: 24.09.2024 - 14:01

Güncelleme: 24.09.2024 - 14:01

Manganez, magnezyum ve K vitamini açısından oldukça zengin olan bu doğal besin kilo vermek isteyenlerin yardımına yetişiyor. İşte, Yağlarınızı cayır cayır yakacak tarif!

KABAĞIN FAYDALARI

Düşük Kalori: Kabak, düşük kalorili bir sebze olduğu için diyetlerde tercih edilen bir besindir.

Yüksek Su İçeriği: Yüksek su oranı sayesinde vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur.

Lif Kaynağı: Kabak, sindirimi destekleyen ve bağırsak sağlığını iyileştiren lif açısından zengindir.

Vitamin Deposu: A, B6, C ve K vitaminleri bakımından zengin olup bağışıklık sistemini güçlendirir.

Antioksidanlar: İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücutta serbest radikallere karşı koruma sağlar.

Kalp Sağlığı: Potasyum ve magnezyum gibi minerallerle kan basıncını dengeleyip kalp sağlığını destekler.

Göz Sağlığı: A vitamini ve beta-karoten içeriğiyle göz sağlığını korumaya yardımcı olur.

Kemik Sağlığı: K vitamini ve kalsiyum içeriği kemikleri güçlendirir.

Kan Şekeri Kontrolü: Düşük glisemik indeksli bir sebze olduğundan kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur.

Cilt Sağlığı: Vitamin ve minerallerle cilt hücrelerini yenileyip sağlıklı bir cilt sağlar.

YOĞURTLU KABAK SALATASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

3 adet kabak

1 kutu mısır

Yarım çay bardağı kırılmış ceviz (isteğe bağlı)

Yarım demet dereotu

1,5 su bardağı yoğurt

2 diş ezilmiş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Üzeri için:

Zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

Yapılış