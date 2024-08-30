Glutensiz diyet dostu Oopsie ekmeği tarifi...

Yayınlanma: 30.08.2024 - 22:40

Güncelleme: 30.08.2024 - 22:40

Hafta sonu kahvaltılarınızı hem lezzetli hem de hafif bir seçenekle taçlandırmak ister misiniz? Oopsie ekmeği tam da aradığınız tarif olabilir! Düşük karbonhidrat içeriğiyle diyet dostu olan bu ekmek, hem glutensiz beslenenler hem de formunu korumak isteyenler için ideal. Pratik yapımı ve yumuşacık dokusuyla kahvaltı sofralarınızı renklendirecek Oopsie ekmeği tarifini keşfedin ve hafta sonu keyfinize lezzet katın...

MALZEMELER

3 adet büyük yumurta

90 gram krem peynir (yaklaşık 6 yemek kaşığı)

1/4 çay kaşığı kabartma tozu (veya 1/4 çay kaşığı elma sirkesi)

1 tutam tuz

İsteğe bağlı olarak susam, çörek otu, veya chia tohumu (üzeri için)

YAPILIŞI

Fırını 150°C'ye ısıtın. Fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın veya silikon bir fırın matı kullanın.

Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını dikkatlice ayırın. Yumurtaların beyazlarının sarısız olmasına özen gösterin çünkü beyazlara sarı karışması halinde kabarması zor olabilir.

Yumurta beyazlarını bir tutam tuz ve kabartma tozu ile birlikte sert ve yoğun köpükler oluşana kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Karışım, kabı ters çevirdiğinizde akmayacak kıvama gelmelidir.

Ayrı bir kapta yumurta sarılarını ve krem peyniri pürüzsüz ve krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurta sarısı karışımını yumurta beyazı karışımına yavaşça ekleyin ve büyük bir spatula yardımıyla dikkatlice karıştırın. Karışımın kabarıklığını kaybetmemesi için fazla karıştırmamaya özen gösterin.

Hazırladığınız karışımdan büyük yemek kaşığıyla porsiyonlar alarak fırın tepsisine yerleştirin. Karışımda 6-8 adet küçük yuvarlak ekmek şekli elde etmelisiniz. Eğer arzu ederseniz üzerlerine susam, çörek otu veya chia tohumu serpebilirsiniz.

Fırının orta rafında, oopsie ekmeklerini altın rengi olana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Fırınınızın performansına bağlı olarak pişirme süresi değişebilir, bu nedenle gözlemleyerek pişirin.

Ekmekleri fırından çıkarın ve tamamen soğuması için bir tel ızgaraya alın. Soğuduktan sonra hemen tüketebilir veya hava almayan bir kapta buzdolabında 2-3 gün saklayabilirsiniz.