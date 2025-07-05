Eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Yağmur Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında? Yağmur Sarıoğlu neden gündeme geldi? Yağmur Sarıoğlu nereli?





YAĞMUR SARIOĞLU KİMDİR?

Yağmur Sarıoğlu, 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan Sarıoğlu, üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak görev aldı.

2010 yılında eski Galatasaraylı milli futbolcu Sabri Sarıoğlu ile evlenen Yağmur Sarıoğlu’nun bu evlilikten Sarp, Sare ve Saran adında üç çocuğu dünyaya geldi.

Akademik kariyerinin ardından farklı bir alana yönelen Yağmur Sarıoğlu, pilotluk eğitimi alarak havacılık sektörüne adım attı. Uzun süren eğitim ve tecrübeyle kendini bu alanda geliştiren Sarıoğlu, bir havayolu şirketinde yardımcı pilot olarak görev yapmaya başladı.

Zamanla deneyimini artıran ve gerekli eğitimleri tamamlayan Yağmur Sarıoğlu, başarılı sınav süreçlerinin ardından kaptan pilotluk rozetini takarak havacılık kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.

YAĞMUR SARIOĞLU NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Sabri Sarıoğlu'nun genç kadına evlilik vaadinde bulunduğu daha sonra da hamile bıraktığı iddiasının ilerisi sürülmesi sebebiyle, Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu da merak konusu oldu.



