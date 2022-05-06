Yakamoz S-245'in izlenmesi 33 milyon saati aştı

06 Mayıs 2022 Cuma, 14:20

Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinççi, Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı ve Hakan Salınmış'ın başrollerde oynadığı, Netflix'in uzun zamandır merakla beklenen yeni dizisi 'Yakamoz S-245'in ilk sezonu seyirciyle buluştu.

7 bölümden oluşan dizi, Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak tarafından kaleme alındı. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın yapımını OGM Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Tolga Karaçelik ile Umut Aral oturuyor.

Dizi, ikinci haftasında da Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girdi. Haftalık izlenme sayılarını açıklamaya devam eden Netflix, 25 Nisan-1 Mayıs verilerini de açıkladı.

İZLENMESİ 33 MİLYON SAATİ GEÇTİ

Dizi, geçen hafta 13 milyon saat izlenerek Netflix'in 'Dili İngilizce Olmayan Diziler' listesinde 5. oldu.

RaniniTV'nin aktardığı habere göre, 20 Nisan'da izleyicilerle buluşan Yakamoz S-245, ilk 4 gününde 20 milyon 60 bin saat izlenerek en iyi açılışı yapan yerli yapım dizi olmuştu. Dizinin Netflix'teki toplam izlenmesi böylece 33 milyon saati geçti.