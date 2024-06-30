'Yakışıklı Güvenlik' mesleğini bıraktı: Artık sadece 'yakışıklı'

TikTok fenomeni Muhammed Sürmeneli, paylaştığı video ile mesleğini bıraktığını açıkladı. Sürmeneli videosunu "Uzun uzun açıklardım ama gerek yok bence" notuyla paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 11:15
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Sosyal medya sitelerinde çektiği videolarla tanınan 'Yakışıklı Güvenlik' ismi Tiktok fenomeni Muhammed Sürmeneli, mesleğini bıraktığını duyurdu.

1,3 milyon takipçili hesabından video paylaşan Sürmeneli, tüm armalarını öperek söktü ve "Uzun uzun açıklardım ama gerek yok bence" notunu düştü.


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