'Yakışıklı Güvenlik' mesleğini bıraktı: Artık sadece 'yakışıklı'

Yayınlanma: 30.06.2024 - 11:15

Güncelleme: 30.06.2024 - 11:16

Sosyal medya sitelerinde çektiği videolarla tanınan 'Yakışıklı Güvenlik' ismi Tiktok fenomeni Muhammed Sürmeneli, mesleğini bıraktığını duyurdu.

1,3 milyon takipçili hesabından video paylaşan Sürmeneli, tüm armalarını öperek söktü ve "Uzun uzun açıklardım ama gerek yok bence" notunu düştü.