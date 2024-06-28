Profesyonel hırsız açıkladı: İnsanların yaptığı 6 büyük güvenlik hatası

Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:40

Güncelleme: 28.06.2024 - 17:40

İngiltere’nin liman kenti Liverpool’da büyüyen Jenny Radcliffe, gençliğinde, herhangi bir suç işleme niyeti olmaksızın sadece eğlence için kamusal alanlara gizlice girdiğini söyledi.

Radcliffe, inews’e verdiği röportajında "Köşede büyük ve boş bir ev vardı, güzel ve eski bir evdi. İçeri girip giremeyeceğimizi görmek için kendimizi sınardık, bir şey çalmak için değil. Sadece sıkıldığımız için etrafta dolanıyorduk" diye anlattı.

20 YIL ÖNCE BU İŞE BAŞLAMIŞ

Kendini profesyonel hırsız olarak tanımlayan kadın, yirmi yıl önce bir barda tanıştığı futbolcunun isteğiyle bu işe girdiğini şu sözlerle anlattı: "Evindeki yeni güvenlik sistemini test etmemizi istedi. Sadece temizlikçisiyle konuşarak içeri girdim. İnsanlar benden şüphelenmiyor, çünkü tehditkâr görünmüyorum. Ama birinin söylediği kişi olup olmadığını asla bilemezsiniz."

Kiralık hırsız Jenny, bir ev sahibi olarak kaçınmanız gereken altı şeyi şöyle sıralıyor:

1. SOSYAL MEDYADA ÇOK FAZLA PAYLAŞIM YAPMAK

Birçok kişi sosyal medyada deneyimli jet sosyeteymiş gibi davranmayı sevse de Jenny bunu yapmamak konusunda uyardı.

Usta hırsız, şunları söyledi:

"İnsanlar, çevrimiçi hayatlarının fiziksel mülkleriyle bağlantılı olduğunun farkında değil. Ne zaman tatile çıksak, bunu sosyal medyada paylaşıyoruz. Ön kapıya 'bu ev boştur' diye bir tabela asılmaz ama dijital alemde bu yapılıyor. Hırsızlar, Facebook sayfalarını bile tarayarak insanlar hakkında bilgi topluyorlar."

2. GÜVENLİK KAMERASI SİSTEMİNİ KONTROL ETMEMEK

Jenny, şu cümlelerle güvenlik kameraları konusunda uyarıyor:

"Güvenlik kamerası görüntüleri, internet sağlayıcılar tarafından izleniyor ve paylaşılıyor ve herhangi bir bağlı cihaz saldırıya uğradığında bu oldukça endişe verici oluyor. Kendi güvenliğinize ve cihazınızın gizliliğine dikkat etmeniz bu sebeple oldukça önemli. Güvenlik kamerası, alarmları ve diğer tedbirleri de elden bırakmamak koşuluyla, ev güvenliğinde genel olarak iyi bir araç. Unutmayın, hırsızlar yavaşlatılmaktan, gürültülü olmaktan ve görülmekten nefret eder, bu nedenle bunlardan birini veya hepsini yapan herhangi bir şey iyi bir önlem sağlar."

3. ETRAFTA MERDİVEN, BASAMAK GİBİ EŞYALAR BIRAKMAK

Jenny, mülkünüzün dışında bir merdiven bırakmanın sadece bela aramak olduğunu söylüyor ve uyarıyor:

"Dışarıda merdiven bırakılan evler ya da içeri girmek için kullanılabilecek ekipmanlarla dolu kilitli olmayan garajlar gördüm. Zayıf kilitler veya pencereler gibi herhangi bir 'operasyonel açıklık' olup olmadığına bakın. Güvenlikte zayıf noktalar dediğimiz şey budur."

4. YEDEK ANAHTARLARI TANIMADAN KOMŞUYA VERMEK

Uzman hırsız, komşularınıza yedek anahtar vermeden önce onları tanımanın önemli olduğunu söylüyor.

Eğer anahtarınızı sokaktaki bir yabancıya vermiyorsanız, neden yan komşunuz olan başka bir yabancıya veresiniz ki?

5. BASİT BİRKAÇ ÖNLEMİ UNUTMAK

Evde olmasanız bile evdeymiş gibi görünmek her zaman değer.

Evde biri varmış gibi görünmesi için ışıklarınızı zamanlayıcıya bağlamak iyi bir fikir ve tüm panjurları kapalı bırakmamak da yardımcı olabilir.

6. EVİN ETRAFINDA HIRSIZIN SAKLANABİLECEĞİ ÇALILAR BULUNDURMAK

Eğer soyulma tehlikesiyle karşı karşıyaysanız, mümkünse evinizin etrafını geniş ve açık tutmaya özen gösterin.