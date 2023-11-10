Yalı Çapkını'na taze kan: Ünlü oyuncu kadroda

Ünlü oyuncu Gülen Gedikoğlu, Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu. Gedikoğlu dizide Hülya Duyar'ın oynadığı Şefika'nın kızı Ayşen'i rolünü canlandıracak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 13:18
Yalı Çapkını'na taze kan: Ünlü oyuncu kadroda
Abone Ol google-news

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin ve Diren Polatoğlu ile gibi isimlerin başrol olduğu Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosu genişliyor.

Diziye son olarak genç oyuncu Gülen Gedikoğlu dahil oldu.

ŞEFİKA'NIN KIZI YALIYA GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin hikayesine usta oyuncu Hülya Duyar'ın canlandırdığı Şefika'nın kızı Ayşen de dahil oluyor. Ayşen'i genç yetenek Gülen Gedikoğlu canlandırıyor.

Yeni bölümde senaryoya katılacağı konuşulan Ayşen'in üniversiteyi okumak için yalıya annesinin yanına geleceği öğrenildi. Ayşen'in gelişiyle beraber yalıda yeni bir hareketlilik daha yaşanacak.

Gülen Gedikoğlu, Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin 3. sezonunda oynamıştı.



Yalı Çapkını

İlgili Haberler

Yalı Çapkını Latin Amerika'dan iki ödülle döndü

Yalı Çapkını Latin Amerika'dan iki ödülle döndü
Yalı Çapkını'na bomba transfer: Yıldız isim kadroda

Yalı Çapkını'na bomba transfer: Yıldız isim kadroda
Yalı Çapkını dizisinin Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları'na Fransa'dan ödül

Yalı Çapkını dizisinin Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları'na Fransa'dan ödül

En Çok Okunan Haberler