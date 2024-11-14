Yalı Çapkını’na kimler geliyor, kimler gidiyor?

Yalı Çapkını dizisinde bu sezon ekibe dahil olan birçok ismin yapımdan ayrılacağı öğrenildi.

Yalı Çapkını’na kimler geliyor, kimler gidiyor?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2024 - 20:55

Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını 3. Sezonda da cuma akşamları seyirciyi ekran başına topluyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinde bu sezon ekibe dahil olan Cem Söküt’ün hayat verdiği Sinan’ın usta oyuncular Ahmet Saraçoğlu ve Derya Alabora’dan oluşan ailesi hikâyesi bittiği için ekibe 84. bölümde veda edecek. 

Diziden ayrılanlar arasında Serpil rolünü oynayan genç yıldızlarından Türkü Su Demirel’in de olduğu öğrenildi. Pelin Akil’in canlandırdığı Diyar’ın ise maceraları sürecek.

Öte yandan Yalı Çapkını’na Betül’ün (Hazal Aracı) eski sevgilisi Tayfun hikâyeye katılacak. Betül’ün annesinin yüzünden yaşadığı olaylarla ilgili Tayfun’u tekrar hayatına sokması ortalığı karıştıracak.


Etiketler: #Yalı Çapkını #dizi

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