Mert Ramazan Demir paylaştı: Yalı Çapkını'nda dede-torun hasreti son buldu

Yayınlanma: 27.10.2024 - 09:29

Güncelleme: 27.10.2024 - 09:29

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkınında Ferit Korhan karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, usta oyuncular Şerif Sezer ve Çetin Tekindor ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Üç sezondur ekranlarda izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Mert Ramazan Demir, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

Son paylaşımında, diziye 80. bölümle geri dönen Çetin Tekindor ve bir diğer usta oyuncu Şerif Sezer ile set fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu da Demir'in bu paylaşımına kayıtsız kalmayarak "Favori üçlüm" yorumunu yaptı.

Yalı Çapkını dizisinde Halis Korhan karakterini canlandıran Çetin Tekindor, üçüncü sezonun ilk bölümlerinde yer almamıştı. Ancak, 79 yaşındaki oyuncu 80. bölümle birlikte yeniden diziye dönerek izleyicileri sevindirdi.

Dizinin yeni bölümünde Halis Ağa'nın torunu Ferit’e "Dedeni özlemedin mi hiç küçük ağa?" demesi, Ferit'in dedesine sarılarak "O kadar çok özledim ki seni. Döndün ya, istediğini yap bana" yanıtını vermesi dikkat çekti.