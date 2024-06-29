Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ ameliyat olduğunu duyurdu

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, ameliyat olduğunu duyurdu. Kolunda sargı ile dikkat çeken Altuğ, "5 aydır tekrarlayan bir rahatsızlığım vardı. Doktor tekrarlayınca keseyi alalım oradan dedi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2024 - 10:29
Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ ameliyat olduğunu duyurdu
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Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterine hayat veren ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, hayranlarını endişelendiren bir haber açıkladı. Altuğ, gazetecilere kolunda sargı ile görüntülendi.

"SABAH AMELİYAT OLDUM"

Sağlık problemleri yaşadığını söyleyen Altuğ, "5 aydır tekrarlayan bir rahatsızlığım vardı. Doktor tekrarlayınca keseyi alalım oradan dedi. Sabah ameliyat oldum. Nazar değil sağlıksal problemler" dedi.

 


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