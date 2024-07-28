Yalı Çapkını’nın yeni senaristi belli oldu

Star TV’nin OGM Pictures imzalı dizisi 'Yalı Çapkını'nın yeni senaristi H. Zeynep Bonçe oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 10:13
Yalı Çapkını’nın yeni senaristi belli oldu
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Star TV’nin OGM Pictures imzalı dizisi 'Yalı Çapkını'nın üçüncü sezon hazırlıkları devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizinin senaristi Mehmet Barış Günger geçen sezon sonunda ekibe veda etti. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi için daha önce Star TV’nin dizilerinden 'Sefirin Kızı' ile 'Ateş Kuşları'nda çalışan H. Zeynep Bonçe’yle el sıkışıldı.

Dizinin yeni sezon çekimleri ağustos sonunda başlayacak.


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