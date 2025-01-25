Yangın faciasına Hatice Aslan'dan sert tepki: 'Yazıklar olsun'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 13:42

Güncelleme: 25.01.2025 - 13:42

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak’ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti.

12 katlı Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın, büyük bir facia yaşanmasına neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ihmaller gündeme geldi. Ünlü isimler de bu ihmaller karşısında tepkilerini dile getirdi.

HATİCE ASLAN’DAN SERT ELEŞTİRİ



Tepkilerden biri de ünlü oyuncu Hatice Aslan’dan geldi.

Şimdilerde Bahar dizisinde Nevra Yavuzoğlu karakterine hayat veren Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Aslan, "Devletin başındakilere güvenmek istiyoruz. Ben nasıl oyuncuyum ve sadece oyunuma bakıyorsam, herkes kendi işini yapsın ve doğru dürüst yapsın. Bu kadar çok maddeci, bu kadar çok paraya düşkünlük... Her şeyi kazanç olarak görmek bizi bu hale getirdi. Biraz ülkemize önem versinler" dedi.

"YAZIKLAR OLSUN"



Aslan, sözlerini, "Bunun denetimi yok mu? Denetleyeni yok mu? Parayla iş yürütmek... Yazıklar olsun diyorum" şeklinde tamamladı.

Oyuncunun açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, Aslan’ın sözlerini destekleyerek, “Her kelimesi doğru” ve “Çok doğru konuşmuş” şeklinde yorumlar yaptı.