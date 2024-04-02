Yanlış bildiğimiz tarihi gerçekler: Bu yanılgılar şaşırtacak

Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:17

Güncelleme: 02.04.2024 - 13:17

Dünyadaki ünlü kişiler hakkında, özellikle de yaptıkları veya söyledikleri konusunda pek çok tarihi yanılgı mevcut. Bu sadece tarihi kişilikleri değil birçok tarihi olayı da kapsayabiliyor. İşte, aslında yanlış bildiğimiz tarihi gerçekler...

1: NEANDERTALLER İNSANLARDAN AŞAĞI DEĞİLDİ

Bazı tarih filmlerinde ve tarih kaynaklarında Neandertallerin insanlardan daha aşağı ve daha gülünç olduğu anlatılır. Ancak, gerçekte Neandertaller hiç de aptal değillerdi. Araştırmalar onların çeşitli iletişim becerilerine sahip yetenekli avcılar olduğunu gösteriyor. Bulgulara göre yemek yediler ve tıpkı Homo-Sapiens gibi diyetlerini etle desteklediler. Son araştırmalar, 1,8 milyon yıl önceki tarih öncesi insanların bile sandığımız kadar ilkel olmadığını gösteriyor. Araştırmacılar, dil ile gelişmiş alet yapımı arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyor ve son teknoloji beyin haritalaması da bunun kanıtlanmasına yardımcı oluyor.

2: ABRAHAM LINCOLN IRK EŞİTLİĞİNE İNANMIYORDU

Tarihe göre Abraham Lincoln şüphesiz adil bir adamdı. Köleliği yasakladı ancak gerçek çok da böyle değil... En azından başlangıçta Lincoln ırkların eşitliğine inanmıyordu. Daha sonra Lincoln'ün bakış açısı değişti. Son konuşmasında siyahi insanların oy hakkını destekledi ve İç Savaşta savaşan her siyah erkeğin oy kullanma hakkına sahip olduğunu söyledi.

3: PANDORA'NIN KUTUSU ASLINDA BİR KAVANOZDU

Efsanelerde geçen "Pandora'nın Kutusu" aslında yoktu. Bu kutu bir kavanozdu. Rönesans hümanist filozofu Erasmus, 16. yüzyılda yazılarıyla kavanozu kutuya dönüştürdü. Bu yanlış uzun süre kavanozu bir kutu gibi efsaneleştirdi...

4: ŞÖVALYELER FİLMLERDEKİ KADAR CESUR DEĞİLDİ

Birçok filmde ve kitapta şövalyeler genel olarak yenilgisiz kahraman olarak gösterildi, ancak durum aslında böyle değil. Gerçek hayatta pek çok şövalye, zırhlı ve atlı kiralık haydutlardan biraz daha fazlasıydı. Ağır silahlıydılar ve kavgaları şiddetle bitirmeyi seviyorlardı.

5: ŞAH CİHAN TAC MAHAL İŞÇİLERİNİN ELLERİNİ KESMEDİ

Şah Cihan, 17. yüzyılda günümüz Hindistan, Pakistan, Afganistan ve ilgili bölgelere başkanlık eden bir Babür imparatoruydu. Onun yönetimi altında sanat ve kültür gelişti. En sevdiği eşi Mümtaz Mahal doğum sırasında vefat ettiğinde Şah Cihan teselli edilemezdi.

Hikaye, sevgilisinin naaşını ve anısını barındıracak beyaz bir mozolenin inşasını nasıl emrettiğini anlatarak devam ediyor. Tac Mahal onun hayaliydi. Popüler kültür, daha sonra tüm inşaatçıların ellerinin kesilmesini emrettiğini söylüyor; İddiaya göre Tac Mahal gibi bir harikanın daha yapılmasını asla istemiyordu. Ancak, Şah Cihan kimsenin ellerini kestirmedi...

6: İSKENDERİYE KÜTÜPHANESİ'NİN YAKILMASIYLA DÜNYANIN TÜM BİLGİSİ YOK OLMADI

İskenderiye'nin ikiz kütüphanelerinin büyüklüğü hakkında pek çok hikaye var, ancak tarihçiler Mısır kütüphanesinin gerçek önemini hararetle tartışıyorlar. Nihai yıkımı hakkında da daha fazla tartışma ortaya çıkıyor. Özellikle, İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılmasıyla dünya bilgisinin yakıldığı bilgisi her zaman dolaşıyor. Ancak, bu doğru değil. İnsanlık bilgi olarak geride kalmadı.