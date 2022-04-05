Yanlış ihbar kaplumbağaları yanmaktan kurtardı
Van’ın merkez Edremit ilçesinde okulun camından bakarken dışarıdan dumanların yükseldiğini gören öğrencilerin bir evin yandığı ve içeride mahsur kalanlar olduğu ihbarı itfaiyeyi alarma geçirdi. Sokakta yangının olmadığını ancak sazlık alanda ot yangını olduğunu belirleyerek müdahale eden ekipler, çok sayıda kaplumbağayı telef olmaktan kurtardı.
Olay, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında yaşandı. Mahallede yer alan Eminpaşa Ortaokulu öğrencileri, camdan dışarıya bakarken karşıdan dumanların yükseldiğini gördü. Bunun üzerine 112’yi arayan öğrenciler, Bingöller Sokak’ta bir evin yandığı ve içerisinde yurttaşların mahsur kaldığı ihbarında bulundu.
İhbar üzerine bölgeye 112 ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, ihbarda adı geçen sokakta yangının olmadığını ancak Van Kalesi civarında sazlık alanda ot yangının olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine 112 ekipleri olay yerinden ayrılırken, itfaiye ekipleri ot yangınına müdahale etti.
ÇOK SAYIDA KAPLUMBAĞA KURTARILDI
Öğrencilerin yanlış ihbarı üzerine fark edilen ot yangınına müdahale eden ekipler, yanmak üzere olan çok sayıda kaplumbağayı telef olmaktan kurtardı. Ekipler, sazlık alandaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
İlgili Haberler
- Kaplumbağalar da Uçar: Çocukların gözünden bir savaş anlatısı
- Siyam ikizi kaplumbağalardan acı haber!
- 6 milyon kişinin izlediği kaplumbağa Tuba Hırvatistan'a ulaştı
Video Haberler
- Bakanlıktan İmamoğlu'na yanıt
- Nisa bebek ölüme böyle terk edilmiş
- Nisa bebeği sokağa bırakmıştı: İfadesi ortaya çıktı
- Fatma Şahin'den 'tokat' açıklaması
- Müsilaj geri mi dönüyor? Prof. Dr. Sarı açıkladı!
- Camiyi soyan hırsıza 'cami cemaatinden' tepki
- Bozdağ: 'Avukatlar ile ilgili yeni adımlar atacağız'
- SMA hastası Lina'nın ailesi yardım bekliyor
- Simitçiler birbirine girdi: Art arda kafasına vurdu
- Kılıçdaroğlu 'aday olursa' ne yapacak?
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da göl kenarında ceset bulundu
- Aralık'ta 48,10 ile rekor düşük seviyeye gerilemişti
- Ulaşıma bir ayda ikinci zam şoku!
- Gazeteci Rauf Gerz'in öldüğü kazada yeni gelişme
- Sri Lanka president has lost parliamentary majority
- 'Bu fotoğraf bu dönemin simgesidir'
- Nisa bebeğin ölümüne ihmal incelemesi
- UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
- 'İfade özgürlüğü değil, suç işliyorlar'
- Bakanlıktan İmamoğlu'na yanıt