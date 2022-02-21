Siyam ikizi kaplumbağalardan acı haber!
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'ye gelen yabancı turist, 10 Kasım 2021'de travertenler bölgesinde gezdiği sırada yerde çift başlı kaplumbağa yavrusunu fark etti. Vücutları yapışık kaplumbağaları gören turist, durumu görevlilere bildirdi. Görevliler tarafından teslim alınan çift başlı kaplumbağalar, PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Serdar Düşen ve Prof. Dr. Eyüp Başkale tarafından koruma altına alındı.
DENİZLİ BÖLGESİNDE İLK KEZ GÖRÜLDÜ
Laboratuvarda incelenen siyam ikizi kaplumbağaların, ikisinin ağırlığının 13 gram olduğu, kabuk boylarının ise birinin 1,2 santimetre, diğerinin ise 1,3 santimetre olduğu, Denizli bölgesinde ilk kez görüldüğü, başka bölgelerde daha önce bu türlerin bulunduğu belirtildi.. Siyam ikizi kaplumbağalara 'Pamuk' ve 'Kale' isimleri verildi. Prof. Dr. Düşen ile Prof. Dr. Başkale'nin 10 Kasım'dan bu yan yaşatmak için laboratuvarda uğraş verdiği siyam ikizi kaplumbağalar, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün, yaşamını yitirdi.
''ORGAN YETMEZLİĞİNDEN KAYBETTİK''
Prof. Dr. Başkale, kış uykusuna hazırladıkları siyam ikizi kaplumbağaların büyük özenle bakmalarına rağmen öldüğünü belirterek "Kaplumbağaların rutin bakımlarına devam ediyorduk. Beslenmelerini özenle takip ettik. Kilo almaya başlamışlardı ve hareketlerinde gözle görülür hızlanma vardı. Ancak vücutları yapışık olduğu için organları gelişimlerini tamamlayamadı. Organ yetmezliğinden kaybettik. Dünyada yaklaşık 100 binde bir olasılıkla bu tarz vakalarla karşılaşabiliyoruz. Yaşama oranı oldukça kısıtlı bu canlıların ölüsü üzerinde bilimsel çalışma yaparak, güzel bir veri kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.
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