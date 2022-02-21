Siyam ikizi kaplumbağalardan acı haber!

DENİZLİ BÖLGESİNDE İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Laboratuvarda incelenen siyam ikizi kaplumbağaların, ikisinin ağırlığının 13 gram olduğu, kabuk boylarının ise birinin 1,2 santimetre, diğerinin ise 1,3 santimetre olduğu, Denizli bölgesinde ilk kez görüldüğü, başka bölgelerde daha önce bu türlerin bulunduğu belirtildi.. Siyam ikizi kaplumbağalara 'Pamuk' ve 'Kale' isimleri verildi. Prof. Dr. Düşen ile Prof. Dr. Başkale'nin 10 Kasım'dan bu yan yaşatmak için laboratuvarda uğraş verdiği siyam ikizi kaplumbağalar, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün, yaşamını yitirdi.