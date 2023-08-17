Yanlış spor kireçlenmeye neden olabilir

Yayınlanma: 17.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 07:00

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Semiha Ülkü Gül, kireçlenmenin eklemin çevresindeki kıkırdak dokunun zamanla yıpranması ve aşınması sonucunda oluştuğunu aktardı.

Gül, "Bunun bir nedeni zaman, diğer nedeni ise eklemin üstüne binen yüktür, diğer faktör ise; genetiktir." diye konuştu. Bu nedenle ağırlık içeren sporları yapanların, obezlerin risk grubunda olduğunu ifade eden Dr. Semiha Ülkü Gül, şunları kaydetti: "Kişi bunun için kilosuna dikkat etmeli, ağır yük taşımamalı veya taşırken bir noktaya fazla yük bindirmemeli; kontrollü ve dikkatli olmalıdır. Hareketli olmak düzenli egzersiz yapmak da önemlidir, ancak yürüyüşün de uygun ayakkabı ile uygun bir zeminde yapılması gerekir. Bunlar düzgün değilse; yapılan spor kişinin eklemlerine zarar verir ve kireçlenmeye neden olabilir. Hareketsizlik de kas zayıflığı ile birlikte kireçlenme yapabilir"

"DOĞRU HAREKETLER YAPMAK ÖNEMLİDİR"

Kireçlenmenin kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Gül, "Kadınların kas yapısı daha zayıftır ve kadınlar obeziteye daha yatkındır. Ev işi egzersiz sayılmaz, aksine kireçlenmeyi artıran durumlara sebep olabilir. Hareketsiz kalıp ağır kaldırmak, çok el işi yapmak gibi. Eklemi doğru kullanmak ve yükü artırmamak gerek, kilo almamak, eklemlere fazla yük bindirmemek, spor yaparken doğru hareketler yapmak önemlidir" dedi.

"İLERLEMESİ DURDURULABİLİR"

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Semiha Ülkü Gül, kireçlenme tedavisine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"İlk aşamada ağrı kesiciler ve kas gevşeticilerle ağrılar önlenebilir, ancak kireçlenme geri dönmez ilerlemesi durdurulabilir. İlaçların yanı sıra kireçlenmenin ilerlemesini durdurmak için glukozamin glukan içeren preparatlar takviye olarak kullanılabilir. Bunlar destek tedavileridir. Sonrasında; fizik tedavi yapılarak kası güçlendirip eklemi daha iyi kullanılır hale getirmek amaçlanır. Bu kişilere, duruma göre; PRP, steroid ağrı kesiciler, eklem kayganlığını arttıran enjeksiyonlar yapılabilir."

Kişinin verilen tedavilere uyarsa 1 yıl süresince sorun yaşamadan hayatına devam edebileceğini aktaran Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak yaş önemli bir faktördür, genelde 60 yaşından sonra tedavilerin sonuçları bu kadar uzun süreli olmaz. Kireçlenme varsa kişi hayatını devamlı buna göre yaşayacak hayatı boyunca bu eklemleri korumaya alacak, gerekli zamanlarda FTR alacak ve doktoru ile görüşerek ilaç ve enjeksiyon tedavilerinden yararlanacaktır, kireçlenmenin son aşamasında ise artık cerrah tedavilere başvurulabilir."