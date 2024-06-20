Yanlışlıkla keşfedilen yiyecekler

Yayınlanma: 20.06.2024 - 14:29

Güncelleme: 20.06.2024 - 14:29

Dünya mutfağına yön veren birçok lezzet, aslında yanlışlıkla keşfedildi. Şans eseri ortaya çıkan bu yiyecekler, bugün sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında. İşte tesadüf eseri bulunan ve büyük bir popülariteye kavuşan yiyeceklerden bazıları...

1. Patates Cipsi

Patates cipsi, 1853 yılında New York'taki Moon's Lake House'da şef George Crum tarafından kazara keşfedildi. Bir müşteri, patates kızartmalarının çok kalın olduğunu söyleyerek geri gönderdi. Crum, inatla patatesleri incecik dilimleyip kızarttı ve fazlasıyla tuzladı. Beklenmedik bir şekilde müşteri bu ince, çıtır cipsleri çok beğendi ve patates cipsi doğmuş oldu.

2. Dondurma Külahı

1904 St. Louis Dünya Fuarı'nda bir dondurmacı, dondurma tabakları tükendiğinde komşu standda waffle satan biriyle işbirliği yaptı. Waffle'ları koni şeklinde sararak dondurma külahı fikrini geliştirdiler. Bu pratik ve lezzetli sunum yöntemi hızla popülerlik kazandı.

3. Sandviç

Sandviçin kökeni 18. yüzyıla, 4. Earl of Sandwich olan John Montagu'ya dayanıyor. Kart oyunlarına düşkün olan Montagu, bir yandan oyun oynarken bir yandan da kolayca yemek yiyebilmek için iki ekmek dilimi arasına et koymalarını istedi. Böylece sandviç doğmuş oldu.

4. Cornflakes

Cornflakes, 1894 yılında John Harvey Kellogg ve kardeşi Will Keith Kellogg tarafından tesadüfen keşfedildi. Kaynattıkları buğdayı yanlışlıkla beklettikten sonra kurutmaya çalıştılar ve sonuç olarak gevrek buğday parçaları elde ettiler. Daha sonra bu yöntemi mısırla deneyerek cornflakes'i geliştirdiler.

5. Çikolatalı Kurabiye

1930'larda, Ruth Wakefield çikolatalı kurabiyeleri yaparken, çikolatanın kurabiyenin içinde tamamen eriyeceğini düşündü. Ancak, çikolata parçaları erimedi ve ortaya lezzetli çikolata parçacıklı kurabiyeler çıktı. Böylece bugün çok sevilen çikolatalı kurabiyeler ortaya çıktı.

6. Sakız

Sakızın tarihi, Thomas Adams'ın 1870'lerde Güney Amerika'dan getirttiği chicle adlı ağacın reçinesini kullanarak lastik yapmaya çalışmasıyla başladı. Lastik üretiminde başarılı olamayan Adams, reçineyi çiğnemeye karar verdi ve böylece sakız keşfedildi.

7. Süzme Yoğurt

Süzme yoğurt, aslında yoğurt yaparken fazla suyun süzülmesiyle tesadüfen ortaya çıktı. Bu işlem, yoğurdun daha yoğun ve kremamsı bir kıvam almasını sağladı. Günümüzde süzme yoğurt, pek çok yemeğin ve tatlının vazgeçilmezi haline geldi.

8. Brie Peyniri

Brie peynirinin tesadüfi keşfi, Fransız bir çobanın sütü unutup fermente etmesiyle gerçekleşti. Bu olay, peynirin kendine özgü yumuşak dokusunu ve lezzetini ortaya çıkardı.