Yanmış tencereleri pırıl pırıl yapmanın en kolay yolu
Yanmış tencereleri temizlemek artık zahmetli değil! Karbonat, sirke ve limon ile kolayca tertemiz yapabilirsiniz.
Mutfağınızda en sık karşılaştığınız sorunlardan biri yanmış tencereler mi? Yanık lekeleri ne kadar uğraşırsanız uğraşın çıkmıyor mu? Endişelenmeyin! İşte yanmış tencere ve tavaları ilk günkü parlaklığına kavuşturacak en etkili yöntemler.
1. KARBONAT VE SİRKE MUCİZESİ
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı karbonat
- 1 çay bardağı sirke
- 1 su bardağı su
Uygulama:
Tencerenin tabanına karbonatı serpin.
Üzerine sirkeyi dökün ve birkaç dakika bekleyin.
Suyu ekleyip kaynatın. 10-15 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın.
Süngerle hafifçe ovalayın ve durulayın. Yanık lekelerinin kolayca çıktığını göreceksiniz!
2. LİMON VE TUZ YÖNTEMİ
Malzemeler:
- 1 limon
- 2 yemek kaşığı tuz
Uygulama:
Tencerenin içini limon suyu ile ovun.
Tuz serpip birkaç dakika bekleyin.
Süngerle ovalayıp durulayın. Limonun asidik etkisi sayesinde tencereleriniz ışıl ışıl olacak!
3. SİRKE VE BULAŞIK DETERJANI YÖNTEMİ
Malzemeler:
- 1 çay bardağı sirke
- 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı
- 1 su bardağı su
Uygulama:
Tencerenin içine su, sirke ve deterjanı ekleyin.
Kaynatıp 10 dakika bekleyin.
Süngerle hafifçe ovun ve durulayın.
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