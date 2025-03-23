Yanmış tencereleri pırıl pırıl yapmanın en kolay yolu

Yayınlanma: 23.03.2025 - 16:02

Güncelleme: 23.03.2025 - 16:02

Mutfağınızda en sık karşılaştığınız sorunlardan biri yanmış tencereler mi? Yanık lekeleri ne kadar uğraşırsanız uğraşın çıkmıyor mu? Endişelenmeyin! İşte yanmış tencere ve tavaları ilk günkü parlaklığına kavuşturacak en etkili yöntemler.

1. KARBONAT VE SİRKE MUCİZESİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı karbonat

1 çay bardağı sirke

1 su bardağı su

Uygulama:

Tencerenin tabanına karbonatı serpin.

Üzerine sirkeyi dökün ve birkaç dakika bekleyin.

Suyu ekleyip kaynatın. 10-15 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Süngerle hafifçe ovalayın ve durulayın. Yanık lekelerinin kolayca çıktığını göreceksiniz!

2. LİMON VE TUZ YÖNTEMİ

Malzemeler:

1 limon

2 yemek kaşığı tuz

Uygulama:

Tencerenin içini limon suyu ile ovun.

Tuz serpip birkaç dakika bekleyin.

Süngerle ovalayıp durulayın. Limonun asidik etkisi sayesinde tencereleriniz ışıl ışıl olacak!

3. SİRKE VE BULAŞIK DETERJANI YÖNTEMİ

Malzemeler:

1 çay bardağı sirke

1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı

1 su bardağı su

Uygulama:

Tencerenin içine su, sirke ve deterjanı ekleyin.

Kaynatıp 10 dakika bekleyin.

Süngerle hafifçe ovun ve durulayın.