Yapay zeka oluşturdu: Atatürk bugün miting yapsa ne söylerdi?

Yayınlanma: 26.03.2025 - 10:08

Güncelleme: 26.03.2025 - 10:09

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 19 Mart’tan bu yana protestolar sürüyor. Vatandaşlar tepkilerini hem sokaklarda hem de sosyal medyada gösterirken, özellikle İstanbul’da Saraçhane’de toplanan kalabalık dikkat çekiyor. Siyasi liderlerin de konuşmalar yaptığı bu süreçte, sosyal medyada paylaşılan bir video büyük ilgi gördü.

İçerik üreticisi @alinartai, yapay zeka kullanarak 'Atatürk bugün bir miting yapsaydı nasıl konuşurdu?' sorusuna yanıt aradı.

Yapay zeka tarafından oluşturulan Atatürk, konuşmasında şu sözlerle halka seslendi:

"Aziz İstanbullular, bugün burada yurdun kalbinde, hürriyetin sesi olmak için toplandınız. Bu millet, iradesine sahip çıkan bir millettir. Hak, hukuk ve adalet bir devletin temelidir, milletin namusudur. Benim en büyük eserim Cumhuriyet’tir! Cumhuriyet yalnızca bir yönetim şekli değil, bir duruştur, bir direniştir, bir umuttur!"

Daha önce de bir genç, 'Atatürk olsa bize nasıl bir akıl verirdi?' sorusunu ChatGPT’ye yöneltmiş ve benzer şekilde büyük ilgi gören bir cevap almıştı.