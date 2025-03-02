Yapılan açıklamalar yüzünden kalp spazmı geçirmişti: Özcan Deniz ailesi hakkında konuştu!

Yayınlanma: 02.03.2025 - 13:07

Güncelleme: 02.03.2025 - 13:08

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı aile içi gerilimlerin ardından kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Deniz, “Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Doktorumun müdahalesi ve eşimin özeni sayesinde her şey geride kaldı. Gayet iyiyim” dedi.

"AİLE MESELELERİNE ESKİSİ GİBİ ROMANTİK BAKMIYORUM"

Bakü konseri sonrası havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, aile içindeki sorunlara dair, “Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Zaten konuştukları için üzgünüm. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık. Bazı gerçeklerle üzücü bir şekilde yüzleşmek zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

"Her şey eskisi gibi olur mu?" sorusuna ise "Bilmem, hayat" şeklinde yanıt veren ünlü şarkıcı, konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemediğini belirtti.

DENİZ AİLESİNDE NELER OLUYOR?

Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar tarafından sözlü tehdit ve şiddete maruz kaldığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Buna karşılık, Samar Dadgar’ın da kayınvalidesi ve Özcan Deniz’in kız kardeşi Yurda Güler tarafından şiddet gördüğü öne sürülmüştü.

Kadriye Deniz, bir televizyon programına katılarak, “Üç yıldır Samar Dadgar’ı görmedim. Ne aradım ne sordum. Özcan, hiçbir kız kardeşini yanında istemiyor, torunumu bana getirmiyor. Samar, torunum Kuzey’i yavaş yavaş işledi, ruhunu çaldı” diyerek iddialarını dile getirdi.

Özcan Deniz’in kız kardeşi Sibel Semerci ise, “Ercan, 30 yıllık kardeşi Özcan’ı yerden yere vuruyor. Annemle ablamın evden gönderildiği doğru değil. Ercan’ın derdi mal ve para paylaşımı. Özcan, sadece ‘Oturduğum evi bana verin, başka bir şey istemiyorum’ dedi. Ancak Ercan farklı hamleler yaptı” diyerek ağabeyini savundu.

Öte yandan Ercan Deniz ise, “Özcan ekmeğimle ve geleceğimle oynuyor. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. 75 milyonluk borç bana kalıyor, 150-200 milyonluk mal varlığı ise Özcan’ın üzerinde” diyerek karşı iddialarda bulundu.

Mahkemeye taşınan süreç, aile içindeki gerginliği daha da artırırken, Özcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı sorunlar gündemdeki yerini koruyor.