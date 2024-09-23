Yaprak Dökümü'nin yıldızı Amerika'da TIR şoförlüğü yapıyordu: Tolga Karel 5. kez baba oldu!
Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Oğuz" karateriyle tanınan ve uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Tolga Karel, beşinci kez baba oldu.
2005-2010 yılları arasında yayınlanan "Yaprak Dökümü" dizisinde "Oğuz" karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşmişti. Amerika'da TIR şoförlüğü yapan ve daha sonra lojistik şirketi kuran Karel, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
2016 yılından bu yana Sarah Scott ile mutlu bir evlilik sürdüren Tolga Karel, dördüncü kez baba oldu. Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemizin yeni güzel üyesi" notunu düşerek, kız çocuğu sahibi olduğunu duyurdu.
Tolga Karel ve Sarah Scott çiftinin Kenan, Tufan ve Mia adında üç çocukları daha bulunuyor. Ayrıca, Karel'in, eski eşi Günay Musayeva ile evliliğinden Cihangir adında bir oğlu da var.
Etiketler: #Tolga Karel #Yaprak Dökümü
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