Yaprak Dökümü'nin yıldızı Amerika'da TIR şoförlüğü yapıyordu: Tolga Karel 5. kez baba oldu!

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Oğuz" karateriyle tanınan ve uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Tolga Karel, beşinci kez baba oldu.

Yaprak Dökümü'nin yıldızı Amerika'da TIR şoförlüğü yapıyordu: Tolga Karel 5. kez baba oldu!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2024 - 12:16

2005-2010 yılları arasında yayınlanan "Yaprak Dökümü" dizisinde "Oğuz" karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşmişti. Amerika'da TIR şoförlüğü yapan ve daha sonra lojistik şirketi kuran Karel, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

2016 yılından bu yana Sarah Scott ile mutlu bir evlilik sürdüren Tolga Karel, dördüncü kez baba oldu. Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemizin yeni güzel üyesi" notunu düşerek, kız çocuğu sahibi olduğunu duyurdu.

Tolga Karel ve Sarah Scott çiftinin Kenan, Tufan ve Mia adında üç çocukları daha bulunuyor. Ayrıca, Karel'in, eski eşi Günay Musayeva ile evliliğinden Cihangir adında bir oğlu da var.


Etiketler: #Tolga Karel #Yaprak Dökümü

İlgili Haberler

Tolga Karel'den oyunculuk performansıyla eleştirilen Hande Erçel'e destek

Tolga Karel'den oyunculuk performansıyla eleştirilen Hande Erçel'e destek
Yurtdışında yaşayan Tolga Karel'den 'Erdoğan' yorumu: 'Olmasını istediğim oldu'

Yurtdışında yaşayan Tolga Karel'den 'Erdoğan' yorumu: 'Olmasını istediğim oldu'
Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşen oyuncu Tolga Karel: 'Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu göreve devam etmeli'

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşen oyuncu Tolga Karel: 'Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu göreve devam etmeli'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler