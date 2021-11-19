Oyuncu Nergis Öztürk, Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu
Pazar günlerinin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Dizinin kadrosuna katılan Nergis Öztürk, Engin'in avukat teyzesini canlandıracak.
Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Son olarak Avlu dizisinde canlandırdığı Zerrin karakteriyle adından söz ettiren Nergis Öztürk, diziye dahil oldu.
AVUKAT SEDA OLARAK DİZİYE GELİYOR
Nergis Öztürk, dizide Onur Duymaz'ın canlandırdığı Engin karakterinin avukat teyzesi Seda rolüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Son bölümde tutuklanarak cezaevine gönderilen Engin karakterinin akıbetinin ne olacağı ise yeni bölümlerde belli olacak.
NERGİS ÖZTÜRK KİMDİR?
Nergis Öztürk, 25 Mayıs 1980 yılında Kocaeli Kandıra'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu Nergis Öztürk, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk yüksek lisansı yaptı.
İlk sinema oyunculuk deneyimini Haluk Bilginer, Beyazıt Öztürk ve Ayşen Gruda'nın da rol aldığı 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' ile gerçekleştirdi.2005 yılında "Körfez Ateşi" dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Nergis Öztürk, "Bunu Yapan İki Kişi" adlı tiyatro oyunundaki performansıyla X. Lions Tiyatro Ödülleri'nde en iyi komedi kadın oyuncu ödülü aldı. Nergis Öztürk ayrıca; "Barda", "Kızlar Yurdu", "Hatırla Sevgili", "Kıskanmak", "Gişe Memuru", "Yeraltı", "Avlu" gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.
Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş ile evlidir ve Yaman adında bir erkek çocuk annesidir.
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