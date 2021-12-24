Yargı dizisi izleyicilerine kötü haber: Pınar Deniz koronavirüse yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı, başrol Pınar Deniz'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ekranlara 2 hafta ara veriyor. Karar, Yargı'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu. Dizinin 9 Ocak 2022'de yayınlanacak 15. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.
Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi iki hafta izleyicilerden uzak kalacak.
"KISA BİR SAĞLIK ARASI VERİYORUZ"
Dizinin yapım şirketi Ay Yapım'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kısa bir sağlık arası veriyoruz. 9 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de görüşmek üzere" denildi.
BAŞROL KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Bir süredir meslektaşı Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşayan Yargı'nın başrol oyuncusu Pınar Deniz koronavirüse yakalandı. Test sonuçları pozitif çıkan iki ünlü oyuncu, evde karantinaya girdi.
CEYLİN GÖZYAŞLARI İÇİNDE CEZAEVİNE GİDİYOR
Yargı'nın 15. bölüm fragmanında Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine gönderiliyor. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getiriyor ve kapısını kilitliyor. Kapının önünde Pars çılgına dönerken Ilgaz da Ceylin'e "Masum olduğunu kanıtlayacağız. Yanındayım ben buradayım. Seni seviyorum" diyor. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindiriliyor.
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