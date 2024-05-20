Yargı dizisinden tartışma yaratacak gönderme: 'Özgürlüğün kısıtlanmasına...'

Yayınlanma: 20.05.2024 - 10:28

Güncelleme: 20.05.2024 - 10:28

"Yargı" dizisi 95. bölümde ekrana veda edecek. Ay Yapım imzalı dizide Hakim hanıma hayat veren Zeynep Özan’ın sahnesi dikkat çekti.

Daha önce Ilgaz’ın (Kaan Urgancıoğlu) beraat kararını veren hakimenin bu kez Çınar’ın (Arda Anarat) davasındaki sözleri dikkat çekti.

Zeynep Özan’ın hayat verdiği hakim şunları söyledi:

"Sistemimizde tahliye işleminin gerçekleşmesi için mahkemeden cezaevine geri götürürler. Halbuki yargı kararlarıyla serbest kalan birini bir dakika bile tutamazsın. Hakkında tahliye ya da beraat kararı verilen birinin özgürlüğünün bir saniye bile kısıtlanmasına taraftar değilim…"

Bu sözler mahkemenin beraat kararına rağmen serbest bırakılmayan ve milletvekiliği düşürülen Can Atalay başta olmak üzere yargı kararlarının hiçe sayılmasına gönderme olarak algılandı.

