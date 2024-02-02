Yargı dizisinin Fırat'ı Alican Yücesoy kim, kaç yaşında, nereli? Alican Yücesoy hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Alican Yücesoy, Kördüğüm ve Suskunlar gibi yer aldığı pek çok dizi ile adını duyurdu. Şimdi Yargı dizisinde Fırat karakterine hayat verecek olan Alican Yücesoy'un kim olduğu merak ediliyor. Peki, Yargı dizisinin Fırat'ı Alican Yücesoy kim, kaç yaşında, nereli? Alican Yücesoy hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Yargı dizisinin kadrosuna dahil olan Alican Yücesoy'un yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Alican Yücesoy'un hayatı, oynadığı dizi ve filmler araştırılıyor. Peki, Yargı dizisinin Fırat'ı Alican Yücesoy kim, kaç yaşında, nereli? Alican Yücesoy hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
ALİCAN YÜCESOY KİM?
Alican Yücesoy, ilk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi için Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girmiştir. Okula girdiğinin ertesi günü yapılan bir seçmeye katılmasıyla Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştır. Sonrasında diziler ve sinema filmleri yapmıştır. 2015 yılı itibarı ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nun yeni genel sanat yönetmenidir.
ALİCAN YÜCESOY HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
Pilli Bebek - Ertuğrul
Sessiz Gece - Işık
Akümülatörlü Radyo - Murat
2 Eylül - Tim Çavuşu
Son Osmanlı Yandım Ali - Mustafa Kemal
Gurbet Yolcuları - Hüseyin
Umut Adası - Tuğra
Zoraki Koca - Tarık
Adanalı - Tilki Timur
Dinle Neyden - Halil Tabip
Ev - 02 Koray
Eyyvah Eyvah - İbrahim
Fatmagül'ün Suçu Ne? - Ali
Prensesin Uykusu - Neşet
Eyyvah Eyvah 2 - İbrahim
Sen de Gitme - İlker
Suskunlar - Cebrail
İntikam - Ali Sülen
Karadayı - Yılmaz
Bana Artık Hicran De - Murat Sezgin
Ertuğrul 1890 - Bekir
Serçe Sarayı - Ali Rıza öğretmen
Çok Uzak Fazla Yakın - Tarık
Kördüğüm - Umut
Aşk Uykusu - Serkan
Adı: Zehra - Serkan Kurdoğlu
Can Kırıkları - Cihan Karadağ
Locman - Uğur
Küçük Şeyler - Onur
9 Kere Leyla - Haris
Bir Başkadır - Sinan
Hükümsüz - Serdar
Ben Gri - Arda
Hayatımın Şansı - Rüzgâr Akcan
Yılbaşı Gecesi - Alican
Zübeyde: Analar ve Oğullar - Mustafa Kemal
Yargı - Fırat
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