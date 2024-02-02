Yayınlanma: 02.02.2024 - 13:46

Güncelleme: 02.02.2024 - 13:46

Yargı dizisinin kadrosuna dahil olan Alican Yücesoy'un yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Alican Yücesoy'un hayatı, oynadığı dizi ve filmler araştırılıyor. Peki, Yargı dizisinin Fırat'ı Alican Yücesoy kim, kaç yaşında, nereli? Alican Yücesoy hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

ALİCAN YÜCESOY KİM?

Alican Yücesoy, ilk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi için Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girmiştir. Okula girdiğinin ertesi günü yapılan bir seçmeye katılmasıyla Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştır. Sonrasında diziler ve sinema filmleri yapmıştır. 2015 yılı itibarı ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nun yeni genel sanat yönetmenidir.

ALİCAN YÜCESOY HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Pilli Bebek - Ertuğrul

Sessiz Gece - Işık

Akümülatörlü Radyo - Murat

2 Eylül - Tim Çavuşu

Son Osmanlı Yandım Ali - Mustafa Kemal

Gurbet Yolcuları - Hüseyin

Umut Adası - Tuğra

Zoraki Koca - Tarık

Adanalı - Tilki Timur

Dinle Neyden - Halil Tabip

Ev - 02 Koray

Eyyvah Eyvah - İbrahim

Fatmagül'ün Suçu Ne? - Ali

Prensesin Uykusu - Neşet

Eyyvah Eyvah 2 - İbrahim

Sen de Gitme - İlker

Suskunlar - Cebrail

İntikam - Ali Sülen

Karadayı - Yılmaz

Bana Artık Hicran De - Murat Sezgin

Ertuğrul 1890 - Bekir

Serçe Sarayı - Ali Rıza öğretmen

Çok Uzak Fazla Yakın - Tarık

Kördüğüm - Umut

Aşk Uykusu - Serkan

Adı: Zehra - Serkan Kurdoğlu

Can Kırıkları - Cihan Karadağ

Locman - Uğur

Küçük Şeyler - Onur

9 Kere Leyla - Haris

Bir Başkadır - Sinan

Hükümsüz - Serdar

Ben Gri - Arda

Hayatımın Şansı - Rüzgâr Akcan

Yılbaşı Gecesi - Alican

Zübeyde: Analar ve Oğullar - Mustafa Kemal

Yargı - Fırat