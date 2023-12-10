Yargı son bölümde ne oldu? Yekta öldü mü?

Yargı'nın 75. bölümü tüm izleyicilerini ekran başına kilitledi. Dizinin sevenleri son bölümde neler olduğunu merak ediyor. Özellikle geçen hafta Yekta'nın vurulması ile gerginlik artmıştı. Peki, Yargı son bölümde ne oldu? Yekta öldü mü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 23:32
Yargı son bölümde ne oldu? Yekta öldü mü?
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Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın son bölümünde Yekta silahla vurularak yaralanmış ve ardından bilincini kaybetmişti. Bunu gören Ceylin ve ofistekiler de fenalaşmıştı. 75. bölümün ilk sahnesinde içeride Ceylin'in savunmasız bir şekilde kalmasına dayanamayan Ilgaz polis ekipleri ile birlikte içeriye girmeye çalışır. 

YEKTA ÖLDÜ MÜ?

Saldırgan tarafından vurulan Yekta'nın hayati tehlikesi olduğunu öğrenen Metin, Ilgaz, Ceylin ve Laçin yıkılır. Uzun bir bekleyişin ardından Yekta'nın iyi haberi herkesi mutlu eder.

ILGAZ'IN ÇÖZMESİ GEREKEN YENİ DOSYA...

Gelen yeni dosya ile herkes birlik haline gelerek olayın gerçeğini öğrenmeye çalıştı. Hastaneye bırakılan kimliksiz ve yaralı bir genç kadının başından neler geçtiğini başta Ilgaz olmak üzere herkes çözmek için çaba sarf eder. Kamera kayıtları incelendiğinde hastaneye bırakan taksi şoförü şüpheli görünür. Kamera kayıtlarını inceleyen Ilgaz, davanın seyrini değiştirecek büyük bir ipucu bulur.


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