Babala TV'nin ilk dizisi 'Sefa Olay Yeri'nin yayın tarihi belli oldu

Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu BaBaLa TV'nin ilk dizisi 'Sefa Olay Yeri'nden ilk tanıtım yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 12:45
Babala TV'nin ilk dizisi 'Sefa Olay Yeri'nin yayın tarihi belli oldu
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Mevzular: Açık Mikrofon gibi yapımara ev sahipliği yapan Babala TV'nin ilk dizisi "Sefa Olay Yeri"nin yönetmenliğini Doğacan Anafarta üstlenirken, senaryosunu Ünal Yeter ve Barış Başar birlikte yazdı.

İlk tanıtımı yayınlanan polisiye dizi, 16 Aralık tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Dizide Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu ve Mekin Sezer gibi oyuncular rol alıyor. Dizinin başrolü Peluş Komiser Sefa’yı oyuncu Özgün Aydın hem seslendirip hem de oynattı.

 

 


Oğuzhan Uğur Babala TV Olay Yeri dizisi

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