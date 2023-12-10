Babala TV'nin ilk dizisi 'Sefa Olay Yeri'nin yayın tarihi belli oldu

Yayınlanma: 10.12.2023 - 12:45

Güncelleme: 10.12.2023 - 12:49

Mevzular: Açık Mikrofon gibi yapımara ev sahipliği yapan Babala TV'nin ilk dizisi "Sefa Olay Yeri"nin yönetmenliğini Doğacan Anafarta üstlenirken, senaryosunu Ünal Yeter ve Barış Başar birlikte yazdı.

İlk tanıtımı yayınlanan polisiye dizi, 16 Aralık tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Dizide Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu ve Mekin Sezer gibi oyuncular rol alıyor. Dizinin başrolü Peluş Komiser Sefa’yı oyuncu Özgün Aydın hem seslendirip hem de oynattı.