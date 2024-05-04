'Yargı Veda' gecesinin biletleri satışa çıktı

Ay Yapım tıpkı Çukur dizisinde olduğu gibi fenomen dizisi Yargı için de geliri Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanacak olan veda gecesi düzenleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 09:17
'Yargı Veda' gecesinin biletleri satışa çıktı
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Yargı’nın 26 Mayıs’taki finali için bir veda gecesi düzenliyor. Ay Yapım ve Kanal D’nin ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen gecenin geliri Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.

Yargı’nın oyuncuları ve ekibe veda eden oyuncuların da yer alacağı oldukça duygusal olacağı konuşulan 95. veda bölümünü seyircilerle bir arada izleyecek. Gecede bir dizi sürpriz yaşanacak.
Gecenin biletleri Biletix’te satışa çıktı. 12 yaş sınırı olan gecenin biletleri genel satış ve bağış biletleri olarak 2 kategoride satışa sunuldu. Genel satıştaki biletler 500 ve 700 TL, bağış bölümündeki biletler de 500 ve 1000 TL’den satılıyor.


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