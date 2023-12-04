Yargı'da beklenmeyen ölüm! Vurulduğu sahne duygusal anlar yaşattı...

Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:27

Güncelleme: 04.12.2023 - 10:27

Yargı yayımlanan 74'üncü bölümü ile izleyicilerinin nefeslerini tutmasına neden oldu. 74'üncü bölümde neler olduğu, Yekta'nın başına neler geldiği dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Yargı Yekta öldü mü? Uğur Polat Yargı dizisinden ayrılıyor mu?

YARGI 74. BÖLÜMDE NE OLDU?

Yargı'nın 3 Aralık 2023 Pazar günü yayımlanan 74. Bölümünde Ceylin, Mercan da dahil olmak üzere ölümcül bir girdabın içine giriyor...

Ceylin farkında olmadan aradıkları katille burun buruna gelmiştir. Mercan’ın da hiç istemeden olayın ortasında kalışı Ilgaz’ı çıldırtmaya yetecektir. Üstelik Okan’ın Tilmen’de olan herkesi silah zoruyla tuttuğu bu duruma son vermek için Ilgaz’dan yapmasını istediği şey hiç de kolay yollardan çözülecek gibi değildir.

YARGI YEKTA ÖLDÜ MÜ?

Ilgaz’ın başında olduğu emniyet, tüm birimleriyle, Tilmen Hukuk’u ablukaya almak zorunda kalacaktır. Duygusal faktörlerin de işin içine girdiği bu krizi yönetmek herkes için bir hayli zor olacaktır. İçeride kalanlar ise dışarıda ne olduğundan habersiz kendi yöntemleriyle durumu kendilerince kontrol altına almaya çalışacaktır.

Kadir’in parasını zar zor toparlayan Osman ve Çınar borçlarını bitirmeyi ve artık ilişkiyi kesmeyi ummaktadırlar. Fakat Kadir’in onlar için bir planı daha vardır. Öte yandan Osman henüz kendisini bekleyen Aylin’in gazabından da habersizdir, onlar için de yüzleşme vakti gelmiştir.

Ceylin ve Mercan için tüm aile bireyleri teyakkuz durumuna geçmiştir. Geçmişteki yaralarını sarmaya çalıştıkları Mercan için, yenilerini yaşamasın diye Ceylin içeriden Ilgaz dışarıdan büyük bir çaba verecektir. Fakat günün sonunda yaşanacak, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği olay herkesi dağıtmaya yetecektir.

Bölümün ilerleyen dakikalarında ise Yekta yaralanır.

YARGI YEKTA KİM?

Yekta Tilmen Hukuk’un kurucusu. Çalıştığı firmaların geçmişlerini temizlemekle tanınan Yekta, yeterli para ödendiği takdirde dünyadaki bütün sorunların çözülebileceğine inanmaktadır.