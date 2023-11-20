Yargı dizisi ekibi Emmy için New York’a gitti

Üç sezondur hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyük beğeni toplayan Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisi ekibinden yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz, bu sene 51’incisi gerçekleşen Uluslararası Emmy Ödülleri için New York’a gitti.

DHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 13:28
Yargı dizisi ekibi Emmy için New York’a gitti
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Her yıl Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri bu sene 51.kez gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’den bu sene sadece Ay Yapım imzalı "Yargı" dizisinin aday olduğu açıklanırken heyecanla beklenen ödül töreni 20 Kasım’da gerçekleşecek. Ödül töreni için New York’a giden ekipten Sema Ergenekon ve Kerem Çatay finalist madalyalarını aldı.

"En iyi Telenovela" kategorisinde yarışan Yargı dizisi ekibinden yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz tören için New York’a gitti.

Törenden 2 gün önce Kerem Çatay ve Sema Ergenekon’a finalist madalyaları takdim edilirken Sema Ergenekon diğer finalistlerle birlikte konuşmacı olarak panele katıldı.


Yargı dizisi Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Sema Ergenekon

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