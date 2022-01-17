Yargı dizisinde KPSS mülakatına gönderme
Kanal D’de yayınlanan Yargı dizisinde yer alan KPSS sahnesi dikkat çekti. Dizide KPSS’den 95 alan ancak mülakatta elenen bir genç kızın yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu.
Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal ve Uğur Polat’ın başrollerini paylaştığı Yargı dün akşam 16. bölümüyle ekranlara geldi.
Dizide geçen haftalarda gündeme gelen mülakat sorununa dikkat çekildi. Dizinin bir sahnesinde Ceylin karakterinin koğuş arkadaşı KPSS'den 95 aldığını fakat mülakatta elendiğini söyledi. Ceylin karakteri de şaşkınlığını gizleyemedi.
Yargı'daki o sahne ise sosyal medayada gündem oldu.
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