Yargı dizisinde KPSS mülakatına gönderme

17 Ocak 2022 Pazartesi, 09:31

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal ve Uğur Polat’ın başrollerini paylaştığı Yargı dün akşam 16. bölümüyle ekranlara geldi.

Dizide geçen haftalarda gündeme gelen mülakat sorununa dikkat çekildi. Dizinin bir sahnesinde Ceylin karakterinin koğuş arkadaşı KPSS'den 95 aldığını fakat mülakatta elendiğini söyledi. Ceylin karakteri de şaşkınlığını gizleyemedi.

Yargı'daki o sahne ise sosyal medayada gündem oldu.



