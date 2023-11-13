Yayınlanma: 13.11.2023 - 13:00

Güncelleme: 13.11.2023 - 13:00

Yargı, 71. bölümü ile izleyicisi karşısına çıktı. Heyecanın dorukta olduğu bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Yargı'nın son bölümünde ne oldu? Ceylin ve Ilgaz, Mercan'a kavuştu mu? İşte ayrıntılar...

YARGI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yargı'nın 12 Kasım 2023 Pazar günü yayınlanan 71. bölümü oldukça olay dolu geçti. Ceylin ve Ilgaz, Mercan’a kavuşarak aile olma mutluluğunu yaşadılar. Ancak Ceylin’in, Mercan için Filiz'i tekrar hayatlarına sokmamaya kararlı olması, beklenmedik bir açmaza yol açtı.

Ceylin'in Mercan için gösterdiği fedakarlık herkesi şaşırttı, ancak bu karar onu zor bir duruma soktu. Nil'i karşı tarafta bulan Yekta, artık bu sorunu kökten çözmek için harekete geçmeye kararlıdır. Gün sonunda Kadir ile de başı belada olan Yekta, Osman, Can, ve Çınar üçlüsü, kendi cephelerinden büyük bir şokla sarsıldı.

Çınar’ın ve dedesinin radarına düşen Defne, öngörülemeyen bir yolculukla karşı karşıyadır. Diğer yandan, yıllardır hasretle beklenen Mercan'ın yeni hayatına adapte olma çabaları, merakla bekleyen akraba grubu tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Ceylin’in fevri kararları, Ilgaz'ı kızdırmaya yetti ve aileleri için zorlu bir dönemin habercisi olabilir. Mutlu günlerin devam edip etmeyeceği, ya da her an bir karabasana dönüşme ihtimali, izleyicileri merak içinde bıraktı. Yargı'nın son bölümü, karakterlerin karmaşık ilişkileri ve gelişen olaylarla dolu bir tablo çizdi.