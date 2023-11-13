Greg Daniels, 'The Office' yeniden çekimine karşı: 'Yeni bir dizi düşünüyoruz!'

Yayınlanma: 13.11.2023 - 10:37

Güncelleme: 13.11.2023 - 10:37

NBC'nin "The Office" dizisinin yeni bir versiyonunun geliştirildiği haberleri heyecan yaratmıştı, ancak yapımcı Greg Daniels, bunun bir yeniden çekim olmayacağını açıkladı. The Wrap'e verdiği röportajda Daniels, aynı hikayeyi ve karakterleri tekrar işlemek istemediğini belirtti.

Orijinal dizinin güzel bir sona erdiğini ve karakterlerin kapanış yaptığını vurgulayarak, aynı kadro ile aynı şovu yeniden yapmak istemediğini ifade etti. Daniels, orijinal kadronun televizyon tarihinde şimdiye kadar en şanslı ve en iyi kadro olduğunu kabul etti.

AYNI EVRENDE FARKLI KARAKTERLER...

Daniels, bir yeniden çekim yerine "The Mandalorian"ın Star Wars evreninde olduğu gibi aynı evrende yeni bir dizi olabileceğini düşündüğünü belirtti. Belgesel ekibinin farklı bir konuda belgesel çekmesi gibi bir kreatif fikir üzerinde durdu.

Daniels, "The Office" evrenine dayalı olası bir dizi hakkındaki spekülasyonların şu anda bir hareket olmadığını gösterdiğini söyledi. Collider'ın Genel Yayın Yönetmeni Steven Weintraub ile daha önce yaptığı bir röportajda, şu anda ağda herhangi bir şeyin olmadığını belirterek, "Eh, sanırım bu çok spekülatif. Bir Puck parçasındaki bir cümleye dayanarak patlamış olması, sanırım hayranların hala çok önem verdiğini görmek güzeldi. Ama söyleyebileceğim şey şu ki, duyurulacak bir şey olduğunda kesinlikle duyuracağım." dedi.

Sitcom, orijinal olarak NBC'de yayıMlandığı zamandan beri neredeyse 20 yıl boyunca son derece başarılı oldu. Dizi, ilk olarak NBC'de yayınlandığında izleyiciler tarafından çok sevildi ve şimdi çeşitli akış platformlarında yeni nesil hayranlara ulaşıyor. Michael Scott'ın liderliği, Dwight Schrute (Rainn Wilson) ve Andy Bernard (Ed Helms) gibi karakterlerin hayatlarını değiştirdiği ve bir kağıt şirketi olan Dunder Mifflin'in düzenli olarak o dönemde televizyon tarihindeki en komik anlarından bazılarını sunduğu bir hikaye ortaya çıkardı. Yeni bir proje üretilirse, umarız önceki "The Office" şovlarının mirasına layık olabilir.

Röportaj ayrıca "The Office"in kalıcı mirasına ve Jim Halpert ve Pam Beesly arasındaki ikonik aşk hikayesine vurgu yaptı. John Krasinski ve Jenna Fischer'ın oyunculardaki yoğun kimyası ve karakterlerinin ilişkisinin aşamalı gelişimi, dizinin başarısına katkı sağladı.