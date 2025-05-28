Yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen İstanbul’un fethi, dünya tarihinin seyrini değiştiren dönüm noktalarından biri oldu. Peki, Yarın (29 Mayıs Perşembe) İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın resmi tatil mi

29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Kamu ve özel kurumlar resmi tatil dışında mesai içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor. 29 Mayıs resmi tatil olmamaktadır. Bu nedenle 29 Mayıs Perşembe günü okullarda eğitim normal saatler arasında devam edecek.

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de resmi tatiller nedeniyle ülke genelinde tüm kamu kurumları kapalı oluyor ve burada çalışan personeller ise idari izinli sayılıyor. Fakat, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil kapsamında sayılmadığı için tüm kamu kurumları perşembe günü açık olacak.