Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yarın okullar tatil mi? 18 Mayıs Pazartesi okullar yarım gün mü?

Yarın okullar tatil mi? 18 Mayıs Pazartesi okullar yarım gün mü?

17.05.2026 10:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yarın okullar tatil mi? 18 Mayıs Pazartesi okullar yarım gün mü?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde milyonlarca öğrenci ve veli, haftanın ilk günü olan 18 Mayıs Pazartesi gününün tatil takvimini merak ediyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 18 Mayıs Pazartesi okullar yarım gün mü?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yarın okullar tatil mi? merak ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. Peki, Yarın okullar tatil mi? 18 Mayıs Pazartesi okullar yarım gün mü?

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

18 Mayıs yarın yarım gün olmuyor. Resmi tatil mevzuatına göre 19 Mayıs öncesindeki gün (arefe veya hazırlık günü olarak) tatil kapsamında değerlendirilmez. Yarın okullar açık ve eğitim tam gün olarak devam edecek.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil oluyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2026 yılında 4 gün sürecek olup, 27 Mayıs Çarşamba - 30 Mayıs Cumartesi tarihleri arasındadır. Arife günü 26 Mayıs Salı'dır.

İlgili Konular: #Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı #Resmi Tatil #yarın okullar tatil mi

İlgili Haberler

TV yayın akışı 17 Mayıs Pazar! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?
TV yayın akışı 17 Mayıs Pazar! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler? 17 Mayıs 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 17 Mayıs Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
İSKİ açıkladı: 17 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ açıkladı: 17 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ 17 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 17 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Mayıs 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?