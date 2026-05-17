Yarın okullar tatil mi? merak ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. Peki, Yarın okullar tatil mi? 18 Mayıs Pazartesi okullar yarım gün mü?

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

18 Mayıs yarın yarım gün olmuyor. Resmi tatil mevzuatına göre 19 Mayıs öncesindeki gün (arefe veya hazırlık günü olarak) tatil kapsamında değerlendirilmez. Yarın okullar açık ve eğitim tam gün olarak devam edecek.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil oluyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2026 yılında 4 gün sürecek olup, 27 Mayıs Çarşamba - 30 Mayıs Cumartesi tarihleri arasındadır. Arife günü 26 Mayıs Salı'dır.