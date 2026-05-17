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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

17.05.2026 09:03:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Mayıs 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Mayıs 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

17 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

 07:40:23  40.1480   31.7298        6.7      -.-  2.1  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          

 07:27:54  39.1017   28.9950       20.3      -.-  0.9  -.-   YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA)                          

 07:07:41  39.2085   28.9378       15.8      -.-  1.2  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                          

 06:49:13  34.5203   32.3902       10.6      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           

 06:45:58  39.0013   29.0157        7.9      -.-  1.1  -.-   HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA)                        

 06:32:00  38.1380   38.4493       12.5      -.-  1.4  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

 06:30:52  34.5797   32.4620        6.4      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           

 06:03:42  35.1073   27.9557       23.0      -.-  3.6  -.-   AKDENIZ                                           

 05:59:41  39.2040   28.9153       12.5      -.-  1.6  -.-   ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)                            

 05:55:16  39.1362   28.2548        7.9      -.-  3.0  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

 05:53:32  39.2292   40.3297        5.4      -.-  2.4  -.-   DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)                          

 05:35:42  38.2445   38.0713       15.8      -.-  1.4  -.-   KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)                     

 05:20:38  39.1605   28.2710       11.2      -.-  1.5  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 05:20:09  38.0885   37.2235        5.0      -.-  1.7  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   

 05:17:59  39.1395   28.2898        7.5      -.-  3.2  3.0   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 05:14:26  34.8123   24.8202       11.7      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

 04:47:48  36.9145   27.9585       11.1      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

 04:47:28  40.4098   26.1402       16.0      -.-  1.5  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        

 04:42:38  36.7742   31.2408       16.3      -.-  1.5  -.-   PERAKENDE-MANAVGAT (ANTALYA)                      

 04:37:22  37.8990   36.5157        6.4      -.-  1.4  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

 04:31:30  40.8170   31.1568       12.2      -.-  1.2  -.-   SINIRCI-(DUZCE)                                   

 03:57:20  39.5358   37.1078        5.2      -.-  1.4  -.-   HASBEY-(SIVAS)                                    

 03:53:44  37.0452   27.8492       11.1      -.-  1.3  -.-   BOZALAN-MILAS (MUGLA)                             

 03:32:18  36.9168   29.1438       10.3      -.-  1.4  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

 03:04:02  36.4492   28.9132       19.1      -.-  2.0  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 

 02:59:54  39.1553   28.9360       14.5      -.-  0.8  -.-   NASA-SIMAV (KUTAHYA)                              

 02:46:29  36.7677   30.4477       11.7      -.-  1.8  -.-   HISARCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA)                   

 02:36:10  36.8760   29.1275        5.0      -.-  1.5  -.-   DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)                          

 02:23:05  36.8847   29.1507        5.8      -.-  2.3  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

 02:22:39  39.2038   28.0920       13.8      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

 01:57:54  37.9275   36.5720        5.3      -.-  1.2  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         

 01:40:37  39.2323   28.9303        8.7      -.-  1.5  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           

 01:32:06  39.2008   28.9242       13.8      -.-  2.1  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                          

 01:31:43  39.1915   28.9380       15.5      -.-  2.2  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                          

 01:29:25  39.2250   28.9678       12.1      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

 01:22:53  39.2105   28.9365       12.1      -.-  1.6  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                          

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

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