Yayınlanma: 17.12.2023 - 18:13

Güncelleme: 17.12.2023 - 18:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yer alan yoğun yağış ve kar uyarısı nedeniyle öğrenciler ve öğretmenler okulların tatil edilip edilmediği merak ediyor. Peki, Yarın okullar tatil mi edildi? 18 Aralık'ta okullar tatil mi oldu?

METEOROLOJİDEN 4 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI!

Soğuk ve yağışlı geçen bir hafta sonunun ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illeri için uyarıda bulundu. 17 Aralık Pazar günü birçok ilde sağanak, kar ve kuvvetli sağanak yağış görülecek.

18 ARALIK 2023 PAZARTESİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara rağmen hanüz bir valilikten bir açıklama gelmedi.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Öte yandan Cumartesi günü Çatalca'nın tepelerinde kar yağışı olabileceğini belirten uzmanlar, yakın gelecekte İstanbul'da kar yağışı görülmediğini aktardı. Ancak bu kış mevsiminin La Nina etkisiyle bol karlı geçeceği tahmin ediliyor.