İstanbul'a kar mı geliyor? Ne zaman kar yağacak?

İstanbul'u uzun birkaç gündür etkisi altına alan kuvvetli yağış ve soğuk havanın ardından yurttaşlar İstanbul'a kar yağışının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Peki, İstanbul'a kar mı geliyor? Ne zaman kar yağacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2023 - 23:31
İstanbul'a kar mı geliyor? Ne zaman kar yağacak?
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Metaoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki beş gün içerisinde yurt geneli yağışlı geçecek. Yağışlar; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Samsun, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Doğu Anadolu'ya kar yağışı bekleniyor. 

İstanbul'da hava durumu çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı 5°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. 


Kar kar yağışı İstanbul

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