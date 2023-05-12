Yarışmacıların ağzı açık kaldı... Acun Ilıcalı, Survivor tarihinin en büyük ödülünü verecek

Finale yaklaşan Survivor 2023'te ödüllerin de değeri artmaya devam ediyor. Yeni bölümde Survivor tarihinin en büyük ödülünü vermeye hazırlanan Acun Ilıcalı, oyunu kazanan takımın her yarışmacasına bir son model araba hediye edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 09:46
Yarışmacıların ağzı açık kaldı... Acun Ilıcalı, Survivor tarihinin en büyük ödülünü verecek
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Sunuculuğunu Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor 2023, yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde ise Survivor tarihinin en büyük ödülü verilecek.

"TAKIM BAŞINA 5 ARABA VERİYORUZ"

Yarışmanın yeni bölümünde oyunun ödülünü Murat Ceylan yerine Acun Ilıcalı sunacak.

Yarışmacılara ödülü anlatan Ilıcalı, "Ben sunuyorsam büyük bir şey vardır diye düşünüyorsunuzdur. Yarışmacı başına bir araba olacak ödül. Takım başına 5 araba veriyoruz. Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük maddi ödülü" diyor.

Büyük ödül için mücadele edecek olan yarışmacılar, parkurda zaman zaman zor anlar yaşayacak. Yarışmanın merak edilen ödül oyunu ise bu akşam yayınlanacak.


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