Acun Ilıcalı açıkladı: 'O Ses Türkiye Rap' jürisi belli oldu

Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:30

Güncelleme: 25.04.2023 - 14:44

"O Ses Türkiye" adlı ses yarışmasının rap versiyonu olan "O Ses Türkiye Rap" başlıyor. Exxen platformunda yayınlanan "O Ses Türkiye Rap"in yeni sezon jürisi belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı jüri kadrosu 5 kişi olacak. Geçtiğimiz yıllarda "O Ses Türkiye"den transfer olan ünlü şarkıcı Hadise, bu yıl da yine "O Ses Türkiye Rap"te jüri üyesi olarak yer alacak.

SEFO'DA DAHİL OLDU

Hadise'nin yanı sıra Eypio, Murda, Mero’nun olduğu kadroya Sefo da dahil oldu. Bu yıl Murda & Mero, daha önce Mazhar Alansın ve Özkan Uğur ile Gökhan ve Hakan Özoğuz'da olduğu gibi birlikte jüri üyeliği yapacak.