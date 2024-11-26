Yarışmada yüzüne kızgın yağ dökülmüştü: MasterChef Beyza geçmişte şiddete uğradığını açıkladı

Yayınlanma: 26.11.2024 - 15:38

Güncelleme: 26.11.2024 - 15:38

TV8 ekranlarında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye 2024’te heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor.

Pazar akşamı gerçekleşen eleme gecesinde, Kaan, Eda, Semih ve Muratcan arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Potadaki isimlerden elenen yarışmacı ise Muratcan oldu.

KAPTANLAR BELİRLENDİ

25 Kasım Pazartesi akşamı yapılan mücadelede yeni haftanın kaptanları belli oldu. Mavi takımın kaptanı Beyza olurken, Kırmızı takımın kaptanlığına Şirin seçildi.







BEYZA’DAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Bir süre önce yüzüne kızgın yağ dökülen ve tedavisinin ardından yarışmaya geri dönen Beyza, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde, daha önce yaşadığı zorlukları anlattı.

Beyza, iki yıl önce yaptığı evlilikte şiddet gördüğünü şu sözlerle açıkladı:



"2 sene önce bir evlilik geçirdim ve şiddete maruz kaldım. Kadınları çok iyi anlıyorum ve buraya örnek olmak için geldim. Bu konuyu hiç açmak istemiyordum ama hayallerim ve hedeflerim vardı. Kendime yeni bir hayat kurmak istedim. O evden çıkarken, ‘Beyza başaracaksın’ dedim."







Geçirdiği kazaya ve yüzündeki izlere değinen Beyza, "Benim yüzümde de izler vardı. Bu yüzden yandığımda o kadar üzülmedim, çünkü alışmıştım" dedi.



Beyza, şiddet gören kadınlara da umut veren bir mesaj göndererek, “Hiç vazgeçmeyin. Hiçbir şey sizden daha değerli değil” ifadelerini kullandı.

MasterChef Türkiye 2024’te rekabetin dozunun her geçen gün arttığı bu haftalarda, yarışmacıların hayat hikayeleri de izleyenlere duygusal anlar yaşatmaya devam ediyor.