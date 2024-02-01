Yaş almaktan korkmayın! İşte zamanı tersine çevirecek gençlik iksiri 10 besin...

Yayınlanma: 01.02.2024 - 09:57

Güncelleme: 01.02.2024 - 09:57

Besinlerin içerisinde cildi nemlendiren, yenileyen ve aynı zamanda cildin alması gereken vitaminleri veren birçok mineral bulunur. İçeriklerinden dolayı da yediğimiz yiyecekler, kurutarak içtiğimiz bitki çayları, suyunu sıkıp tükettiğimiz meyve suları kırışıklıkları azaltma ve derinin altından hücreleri besleyip, cildin yenilenmesine yardımcı olur. Hem vücut sağlığını olumlu yönde etkileyen hem de yaşlanma karşıtı olan bu besinler, tonlarca para verilen bakım ürünlerinden çok daha etkili olabiliyor. Peki gençleştiren besinler nelerdir? İşte zamanı tersine çevirecek gençlik iksiri 10 besin...

1. SİYAH ÜZÜM

İçerisinde bulunan C ve E vitaminleri sayesinde yaşlanma karşıtı olan besinlerden biri siyah üzümdür. Polifenoller açısından zengin olduğu için antioksidann özellikleri de vardır.

2. KIRMIZI MEYVELER

İçerisindeki flavanonlar ve antosiyaninler vücuda zarar veren oksidatif strese karşı savaşır. Aynı zamanda antikanserojen etki göstererek çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etki yaratmaktadır.

3. YEŞİL ELMA

Yeşil elma yüksek C vitamini ve antioksidan içeren bir meyvedir. Pektin içeriğiyle tok tutar, sindirim sistemini destekler. Posa içeriği ile yaşlanma karşıtı besinlerdendir.

4. DOMATES

Domates, kalp rahatsızlığı, yüksek kolesterol ve kanseri önlemeye yardımcı likopen içerir. Likopen, doğal bir güneş koruyucu görevi üstlenerek UV ışınlarının güneş lekesi, kuruluk ve kırışıklığa sebep olan etkilerine karşı koruma sağlamaktadır.

5. REZENE

Kalsiyum bakımından oldukça zengin olan bu ot, ciltte su depolanmasını sağlıyor ve hüclerinin hızlı bir şekilde yenilenmesini destekliyor.

6. YAĞLI TOHUMLAR

Ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar içerdiği yüksek oranda E vitamini ile yaşlanma ve ciltteki deformasyonu önler. Aynı zamanda kalbinizin dostudur, kolesterol üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır. Ancak enerji ve yağ içeriği de yüksek olduğundan tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.

7. BALIK

İçerisinde omega-3 olmasından dolayı somon gibi yağlı balıklar cilt iltihaplarını yok eder ve cildi nemli tutar. E vitamini ve çinko bakımından zengin olması sebebiyle cildinizi gençleştirir. Haftada en az 2 kere balık yenmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.

8. YEŞİL ÇAY

İçerisinde hücre koruyucu maddeler bulunuyor. Bu sayede yaşlanma belirtisi özelliklerin doğrudan hücrelerde yavaşlamasını sağlıyor.

9. SARIMSAK

Sarımsak, patates kızartması ve makarna yemeklerinize lezzetten daha fazlasını katarak kolajen üretiminizi de artırabilir. Gabriel'e göre, "Sarımsak, kolajenin parçalanmasını sentezlemeye ve önlemeye yardımcı olan bir eser mineral olan kükürt bakımından yüksektir."

10. YOĞURT

B grubu vitaminler açısından zengin olan yoğurt cildi yenileyen ve güzelleştiren bir etki sunabilir. Ciltteki kırışıklıkların azalmasına destek olan gıda anti aging özelliğe sahiptir. Yoğurt kalsiyum ve probiyotik açısından da beslenme rutinlerinin vazgeçilmez besinleri arasındadır.